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Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

10.08.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 509 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir, 2 gram kokain, 43 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu nitelikli haplar, hassas teraziler, bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya polis operasyon torbacı

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