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Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

05.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet Y. idaresindeki 07 AUD 006 plakalı otomobil, Antalya-Konya kara yolu Püser Boğazı mevkisinde, Emre A'nın kullandığı 33 LY 025 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Umut M, yönetimindeki 35 KC 7575 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden Emre A. araçta bulunan Gürkan A, Mehmet D. ile 07 AUD 006 plakalı otomobildeki Mustafa Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince, Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Y'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya-Konya kara yolunda kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı.

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Akseki kaza yaralı

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