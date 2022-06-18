YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

18.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Fakülteleri karıştıran bazı öğrenciler, sınava giremedi.

Kentte YKS'ye girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren sınavın yapılacağı okulların önüne geldi. Küpe, saat, bilezik, anahtar, cep telefonu ve yüzük gibi aksesuarlarını dışarıda bırakmaları için uyarılan adaylar, eşyalarını refakatçilerine teslim etti.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava son dakika yetişen bir erkek, kulağındaki küpelerin kadın polis memuru tarafından hızlıca çıkartılmasıyla bina kapısı kapanmadan içeri girmeyi başardı.

Yaklaşık 20 saniye sonra dışarı çıkan adayın, İlahiyat Fakültesi yerine Edebiyat Fakültesine geldiği anlaşıldı. İlahiyat Fakültesine koşan aday, fakülte kapısı kapanınca sınava alınmadı.

Adayın üzgün olduğu görüldü.

İlahiyat fakültesindeki sınava kapılar kapandıktan sonra gelen başka bir aday ise görevlilerle tartıştı.

Aday, gazetecilere yaptığı açıklamada, internetteki harita uygulamasının yanlış fakülteye götürdüğünü, üniversite yerleşkesindeki trafik sıkışıklığı nedeniyle 45 dakikada varabildiğini söyledi.

Fakültenin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çıkması üzerine İlahiyat Fakültesini zor bulduğunu dile getiren öğrenci, bir dakika geç kalmasına rağmen sınava alınmadığını savundu.

Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

Antalya'da YKS'ye girecek bazı adaylar okullarını karıştırınca zor anlar yaşadı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Antalya'da YKS heyecanı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya sınav

Antalya Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:04
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

İki kez öldü yine durmadı: Kendini yılanlara yem ediyor

İki kez öldü yine durmadı: Kendini yılanlara yem ediyor

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.