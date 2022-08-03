Antalya'da nem oranının yüzde 80'e çıkması nedeniyle yüksek yerlerden bakanlar şehir merkezini görmekte zorlandı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde ise nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.
Nem bulutları, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.
Yüksek kesimlerden bakıldığında, kent merkezindeki bulutu andıran nem yoğunluğu dikkati çekti.
Tünektepe ve Kepez seyir terası bölgelerden bakanlar, şehir merkezini görmekte zorlandı.
Görüş mesafesini etkileyen nem bulutları kent sakinlerini ve turistleri bunaltı.
Nemden bunalan tatilciler, Konyaaltı Plajı'nda denize girerek serinledi.
Antalya'da yoğun nem bunalttı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz