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Antalya'da yoğun nem bunalttı

03.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da nem oranının yüzde 80'e çıkması nedeniyle yüksek yerlerden bakanlar şehir merkezini görmekte zorlandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde ise nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

Nem bulutları, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı.

Yüksek kesimlerden bakıldığında, kent merkezindeki bulutu andıran nem yoğunluğu dikkati çekti.

Tünektepe ve Kepez seyir terası bölgelerden bakanlar, şehir merkezini görmekte zorlandı.

Görüş mesafesini etkileyen nem bulutları kent sakinlerini ve turistleri bunaltı.

Nemden bunalan tatilciler, Konyaaltı Plajı'nda denize girerek serinledi.

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

Antalya'da yoğun nem bunalttı

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji nem sicak

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:10
Yatsı
21:37
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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