Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ölçüldü. Öğle saatlerinde ise nem oranı yüzde 80 olarak ölçüldü.

Antalya'da yoğun nem bunalttı

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