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Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

21.06.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş ilçesindeki yangına karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik ve sazlık alanda yangın başladı.

Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

- Kaş ilçesindeki yangına karadan müdahale ediliyor

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

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antalya yangın

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