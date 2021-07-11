Antalya'da zıpkınla aslan balığı avlama yarışması düzenlendi

Antalya'da 6 takımın katılımıyla "Zıpkınla Aslan Balığı Avcılık Yarışması" yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince, zehirli aslan balığının popülasyonunun azaltılması ve ekonomiye kazandırılması konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma, Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirildi.

Yarışmada, 26 aslan balığı avlayan Mevlüt Şahin, Sedat ve Ahmet Gökkaya'dan oluşan takım birinci oldu.

En büyük aslan balığı avlama kategorisinde ise 568 gramlık balıkla Çağdaş Özsarı, Mümine Güneş, Anıl Oğuz'un takımı ilk sırada yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, kentin güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak ve korumak amacıyla çevreci projeler düzenlediklerini söyledi.

Yarışmayı bu kapsamda organize ettiklerini belirten Yavuz, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek farkındalık projemizi hayata geçirdik. Denizlerimizin zararlı balıkların popülasyonu anlamında tehdit altında olduğu bu süreçte projelerimizin geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Kurduğumuz Kıyı Şube Müdürlüğümüzle hem gemilerin denizlerimizi kirletmesine müsaade etmiyoruz hem de çevreci projelerle Antalya'mızı gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." diye konuştu.