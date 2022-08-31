YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

31.08.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'da otomobilin yol kenarındaki ağaca çarparak devrilmesi sonucu hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında R.Y'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise hafif yaralandı.

Mine Ersoy'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya polis Döşemealtı genç kız öldü

Antalya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
13:03
İkindi
16:41
Akşam
19:35
Yatsı
20:54
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Müstehcen pozlarıyla tanındı! Hayran buluşması istedi ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.