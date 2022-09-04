Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda sona yaklaşıldı

Öte yandan, kazı çalışmalarında şu ana kadar 1927'de yapılmış buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel, su kanalları ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen alanda ısıtma sistemi ve kanal kalıntıları bulundu.

- Çalışmalarda falezlerden denize inen merdiven basamakları buluntusuna rastlandı

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