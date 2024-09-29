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Antalyaspor-Fenerbahçe maçında inanılmaz pozisyon! Szymanski'nin kaçırdığı gol sonrası yedek kulübesi bile itirazda bulundu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.09.2024 19:19
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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının henüz ilk dakikalarında inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Szymanski'nin bomboş kaldığı esnada topu ağlara gönderememesi sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonun devamında topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda itirazda bulunan Fenerbahçeli futbolcular, hakemin VAR'a gitmesi sonrası gol olmadığını anladı. İşte o pozisyon...

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk dakikalarında inanılmaz bir fırsat kaçtı. Sarı-lacivertlilerde Szymanski'nin yararlanamadığı o pozisyon taraftarları da bir hayli şaşırttı.

BOMBOŞ POZİSYONDAN YARARLANAMADI

Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü. O esnada topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı müsait olmasına rağmen ağlarla buluşturamadı.

FENERBAHÇE İTİRAZDA BULUNDU

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Mücadelenin hakemi VAR'a danıştı ve pozisyonun gol olmadığına kanaat getirdi.

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İŞTE O POZİSYON

Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor fenerbahçe Sebastian Szymanski
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