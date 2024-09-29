Antalyaspor-Fenerbahçe maçında inanılmaz pozisyon! Szymanski'nin kaçırdığı gol sonrası yedek kulübesi bile itirazda bulundu...

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk dakikalarında inanılmaz bir fırsat kaçtı. Sarı-lacivertlilerde Szymanski'nin yararlanamadığı o pozisyon taraftarları da bir hayli şaşırttı.

BOMBOŞ POZİSYONDAN YARARLANAMADI

Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü. O esnada topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı müsait olmasına rağmen ağlarla buluşturamadı.

FENERBAHÇE İTİRAZDA BULUNDU

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Mücadelenin hakemi VAR'a danıştı ve pozisyonun gol olmadığına kanaat getirdi.