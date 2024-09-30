SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o protesto dünyayı ayağa kaldırdı! Herkes onu konuşuyor... "Bir Mourinho şovu daha"

Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o protesto dünyayı ayağa kaldırdı! Herkes onu konuşuyor... "Bir Mourinho şovu daha"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.09.2024 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor Fenerbahçe maçının son bölümünde yaşanan bir pozisyonda Mourinho yayıncı kuruluş kamerasının önüne pozisyon tekrarını koyarak tepki göstermesi. Mou'nun bu protestosu dünya basınında da ilgi çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler'in deneyimli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun gol attığı ancak geçersiz sayılan pozisyonu yayıncı kuruluşun kamerası önüne koydu.

MOURINHO'YA LAPTOP CEZASI

66fa3d7e1b95b457

Mourinho, kullandığı laptopu yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne bıraktığı için 79. dakikada sarı kart gördü.

Yaşanan enteresan olay çokça konuşulurken dünya basınının da ilgisini çekti.

İŞTE DÜNYA BASININDA YAZILANLAR...

Önceki İçerik Sonraki İçerik

'HAYAL KIRIKLIĞINI BÖYLE GÖSTERDİ' 

'HAYAL KIRIKLIĞINI BÖYLE GÖSTERDİ' 

DAILY MAIL: "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı, Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu."

'DALGA GEÇMEKTEN TUHAF BİR SARI KART' 

'DALGA GEÇMEKTEN TUHAF BİR SARI KART' 

DAILY RECORD: "Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil"

'O GERÇEKTEN DE ÖZEL BİRİ!' 

'O GERÇEKTEN DE ÖZEL BİRİ!' 

BLICK: "O gerçekten de 'Özel Biri! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu."

'OLAĞANÜSTÜ PROTESTO' 

'OLAĞANÜSTÜ PROTESTO' 

GOAL: "Jose Mourinho, Süper Lig'de tartışmalara devam ederken Fenerbahçe'nin golüne izin verilmemesinin ardından olağanüstü dizüstü bilgisayar protestosu nedeniyle cezalandırıldı."

'HAKEMİN HOŞUNA GİTMEDİ!' 

'HAKEMİN HOŞUNA GİTMEDİ!' 

L'EQUIPE: Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."

Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe laptop mourinho
En Çok Okunan Haberler
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti!

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti!

Türkiye'deki yeni tehlike: Gangster akımı! 10 yaşlarındaki çocuk....

Türkiye'deki yeni tehlike: Gangster akımı! 10 yaşlarındaki çocuk....

Dünyayı ayağa kaldırdı! Herkes onu konuşuyor... "Bir Mourinho şovu daha"

Dünyayı ayağa kaldırdı! Herkes onu konuşuyor... "Bir Mourinho şovu daha"

Fransa'da Zaha krizi! Sahanın en kötüsü seçtiler: "Tavırları iğrenç..."

Fransa'da Zaha krizi! Sahanın en kötüsü seçtiler: "Tavırları iğrenç..."

Volkan Demirel itiraf etti! "DM'den yürüdüm..."

Volkan Demirel itiraf etti! "DM'den yürüdüm..."

Fiyatını bile açıkladı! Murat Sancak A. Demirspor'u satıyor: Bana ulaşın...

Fiyatını bile açıkladı! Murat Sancak A. Demirspor'u satıyor: Bana ulaşın...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.