Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o protesto dünyayı ayağa kaldırdı! Herkes onu konuşuyor... "Bir Mourinho şovu daha"

Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler'in deneyimli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun gol attığı ancak geçersiz sayılan pozisyonu yayıncı kuruluşun kamerası önüne koydu.
Mourinho, kullandığı laptopu yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne bıraktığı için 79. dakikada sarı kart gördü.
Yaşanan enteresan olay çokça konuşulurken dünya basınının da ilgisini çekti.
DAILY MAIL: "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı, Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu."
DAILY RECORD: "Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil"
BLICK: "O gerçekten de 'Özel Biri! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu."
GOAL: "Jose Mourinho, Süper Lig'de tartışmalara devam ederken Fenerbahçe'nin golüne izin verilmemesinin ardından olağanüstü dizüstü bilgisayar protestosu nedeniyle cezalandırıldı."
L'EQUIPE: Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."