Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki o protesto dünyayı ayağa kaldırdı! Herkes onu konuşuyor... "Bir Mourinho şovu daha"

'HAKEMİN HOŞUNA GİTMEDİ!'

L'EQUIPE: Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."