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Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

03.07.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeniden anlaşma sağlanan Brezilyalı futbolcu Fernando Martins ile Belçikalı kaleci Ruud Boffin takımla çalışmaya katıldı.

Kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor Kulübünün yeniden anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Fernando Martins ile kaleci Ruud Boffin, akşam saatlerindeki antrenmanda takım kadrosuna dahil oldu.

Sözleşmesi uzatılan defans oyuncusu Güray Vural da bugünkü çalışmada hazır bulundu.

İdmanı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, bazı kulüp yöneticileriyle izledi.

Akdeniz ekibi, Fernando, Boffin ve Güray Vural için yarın düzenlenecek imza töreninin ardından Burdur'a gidecek. Antalyaspor'un bu kentteki birinci etap kampı 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig fernando martins futbol

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