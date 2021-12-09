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Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'ta heykel başları bulundu

09.12.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı: - "Kazı çalışmalarında, en erkeni günümüzden 2 bin 400 yıl öncesine, diğerleri ise Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen beş heykel başı gün yüzüne çıkartıldı" - "Korinth Anıtı ve burada bulunan heykeller Knidos'ta son yıllarda yapılan en büyük keşiflerden birisi olarak kabul ediliyor"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kentindeki Korinth Anıtı'nda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik ve Roma Dönemi'ne tarihlenen mermer heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla turistleri etkileyen antik kent, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla ilgi görüyor.

Astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti, Ege ile Akdeniz'in birleştiği yerde özel bir konuma sahip.

Eudoksus'un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olarak kabul edilen güneş saati ise antik kentteki yerini halen koruyor.

Bulunduğu özel konumu nedeniyle antik kente karadan ve denizden ulaşılması cazibesini de artırıyor. Kentte 12 ay uzman ekipler tarafından kazı çalışması yürütülüyor.

- Bulunan heykel başları heyecanlandırdı

Knidos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, AA muhabirine, antik dönemde birçok önemli kişiyi yetiştirmiş Knidos'taki çalışmaların Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği ve Güney Ege Kalkınma Ajansının destekleriyle yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

Muğla Valiliğinin arkeolojik kazılara destek kapsamında Korinth Anıtı'nda kazı çalışması yürüttüklerini aktaran Doksanaltı, şöyle konuştu:

"Burada sürdürülen kazı çalışmalarında, en erkeni günümüzden 2 bin 400 yıl öncesine, diğerleri ise Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen beş heykel başı gün yüzüne çıkartıldı. Bir tanesi antik dönemde kentlerin koruyucusu olarak bilinen Tyhke'ye ait olmak üzere, tanrıça betimlenmiş bir baş ve portre niteliğindeki kolossal diğer mermer başlar büyük heyecan uyandırdı. Korinth Anıtı ve burada bulunan heykeller Knidos'ta son yıllarda yapılan en büyük keşiflerden birisi olarak kabul ediliyor."

Emevi Kitabeleri Alanı olarak bilinen yapıda kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının da tüm hızıyla sürdürüldüğünü belirten Doksanaltı, çalışmalarda keşfedilen ve milattan sonra 7. yüzyılın sonlarına tarihlenen yeni kitabelerin de Batı Anadolu'daki İslam fetihleri ve bölgenin tarihi hakkında önemli veriler sunduğunu kaydetti.

Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'ta heykel başları bulundu

- Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı: - "Kazı çalışmalarında, en erkeni günümüzden 2 bin 400 yıl öncesine, diğerleri ise Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen beş heykel başı gün yüzüne çıkartıldı" - "Korinth Anıtı ve burada bulunan heykeller K

Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'ta heykel başları bulundu

Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'ta heykel başları bulundu

Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'ta heykel başları bulundu

Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'ta heykel başları bulundu

Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'ta heykel başları bulundu

Antik dönemin sanat ve ticaret merkezi Knidos'ta heykel başları bulundu

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