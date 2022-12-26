'Aptalca bir sarı kart, ben de insanım!' Okan Buruk'un 'Sinirlendim' dediği Lucas Torreira suskunluğunu bozdu...

"SİNİRLENDİM ÇÜNKÜ..."

Okan Buruk, maç sonundaki basın toplantısında "Sinirlenmemin nedeni daha önce bir kez daha benzer bir kart görmesi. Kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkarmak istemesine rağmen ortadan çıkmayı istemesiyle kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar ve oyuncular kart görmekle ilgili plan yapar ancak bu tür bir şeyimiz de yok." ifadelerini kullanmıştı.