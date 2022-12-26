'Aptalca bir sarı kart, ben de insanım!' Okan Buruk'un 'Sinirlendim' dediği Lucas Torreira suskunluğunu bozdu...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı - kırmızılılarda liderlik için büyük coşku yaşanırken, Lucas Torreira'nın sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu.
Teknik direktör Okan Buruk'un 90. dakikada oyundan aldığı ve tepki gösterdiği futbolcuyu taraftarlar da sosyal medyada eleştirmişti.
Okan Buruk, maç sonundaki basın toplantısında "Sinirlenmemin nedeni daha önce bir kez daha benzer bir kart görmesi. Kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkarmak istemesine rağmen ortadan çıkmayı istemesiyle kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar ve oyuncular kart görmekle ilgili plan yapar ancak bu tür bir şeyimiz de yok." ifadelerini kullanmıştı.
Lucas Torreira ise daha fazla sessiz kalmadı ve suskunluğunu bozdu. Uruguaylı futbolcu, "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum." şeklinde konuştu.
Bu sezon Galatasaray forması ile 14 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.