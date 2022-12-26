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'Aptalca bir sarı kart, ben de insanım!' Okan Buruk'un 'Sinirlendim' dediği Lucas Torreira suskunluğunu bozdu...

26.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı - kırmızılılarda maç sonunda büyük bir sevinç yaşanırken, Lucas Torreira'nın sarı kart görerek Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmesi moralleri bozmuştu. Okan Buruk'un 'Sinirlendim' dediği Uruguaylı yıldızdan açıklama geldi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

TORREIRA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

MORALLERİ BOZDU

MORALLERİ BOZDU

Sarı - kırmızılılarda liderlik için büyük coşku yaşanırken, Lucas Torreira'nın sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşmesi moralleri bozdu.

TEPKİ ÇEKTİ

TEPKİ ÇEKTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un 90. dakikada oyundan aldığı ve tepki gösterdiği futbolcuyu taraftarlar da sosyal medyada eleştirmişti.

"SİNİRLENDİM ÇÜNKÜ..."

"SİNİRLENDİM ÇÜNKÜ..."

Okan Buruk, maç sonundaki basın toplantısında "Sinirlenmemin nedeni daha önce bir kez daha benzer bir kart görmesi. Kolay bir şekilde kart gördü. Hakemin diğer taraftan çıkarmak istemesine rağmen ortadan çıkmayı istemesiyle kart gördü ve cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar ve oyuncular kart görmekle ilgili plan yapar ancak bu tür bir şeyimiz de yok." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN DE İNSANIM!"

"BEN DE İNSANIM!"

Lucas Torreira ise daha fazla sessiz kalmadı ve suskunluğunu bozdu. Uruguaylı futbolcu, "Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum." şeklinde konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 14 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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