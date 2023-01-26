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  4. Arap yarımadası Ronaldo'yu konuşuyor! İkinci maçındaki performansı alay konusu oldu... Al Nassr Al Ittihad'a 3-1 mağlup olarak Süper Kupa'dan elendi

Arap yarımadası Ronaldo'yu konuşuyor! İkinci maçındaki performansı alay konusu oldu... Al Nassr Al Ittihad'a 3-1 mağlup olarak Süper Kupa'dan elendi

26.01.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kariyerine Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al Nassr ile çıktığı ikinci resmi maçında Süper Kupa yarı final mücadelesinde Al Ittıhad ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada ilk 11'de başlayan Ronaldo etkisiz futboluyla eleştirilirken, Al Nassr rakibine 2-1 mağlup olarak Süper Kupa'ya veda etti. İşte detaylar...

Sürpriz bir kararla Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla geçtiğimiz hafta ilk resmi maçına çıkmıştı.

İLK MAÇINA ÇIKMIŞTI!

İLK MAÇINA ÇIKMIŞTI!

İngiltere'de aldığı 2 maçlık cezayı tamamlaması sonrası Al Nassr formasıyla ilk maçına Al Ittifak karşısında kaptan olarak çıkan Ronaldo'yu izlemek için 25 bin futbolsever tribünleri doldururken, Talisca'nın golüyle 1-0 Al Nassr'ın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Cristiano Ronaldo etkisiz bir performans sergileyerek, taraftarların beklediği oyunu ortaya koyamamıştı.

SÜPER KUPA'DA BOY GÖSTERDİ

SÜPER KUPA'DA BOY GÖSTERDİ

Al Nassr formasıyla ikinci resmi maçına ise Al Ittihad karşısında oynanan Süper Kupa mücadelesinde çıkan yıldız oyuncu bu karşılaşmada da ilk 11'de maça başlarken, yine bekleneni veremezken, karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Al Ittihad oldu.

PERFORMANSIYLA ŞAŞIRTTI

PERFORMANSIYLA ŞAŞIRTTI

90 dakika boyunca sahada kalan Ronaldo, mücadeleyi yalnızca 1 isabetli şutla tamamlarken, yaptığı 5 ortada da isabeti bulamadı. Öte yandan Portekizli yıldız 90 dakikada rakipleriyle 5 kez hava topu mücadelesine girerken bunlardan yalnızca 1 tanesini kazanabildi ve karşılaşmayı 12 top kaybıyla tamamladı.

KUPADAN ELENDİLER

KUPADAN ELENDİLER

Ronaldo'lu Al Nassr mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Süper Kupa'ya yarı final aşamasında veda etti. Al Ittihad ise Süper Kupa'nın ilk finalisti olan Al Feiha'nın rakibi olmayı başardı.

ALAY KONUSU OLDU

ALAY KONUSU OLDU

Büyük beklentilerle ve rekor bir ücret karşılığında takıma katılan Ronaldo'nun bu performansı beklentilerin oldukça uzağında kalırken, bazı Arap futbolseverler sosyal medyada yıldız oyuncuyla alay etti.

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