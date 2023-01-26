Arap yarımadası Ronaldo'yu konuşuyor! İkinci maçındaki performansı alay konusu oldu... Al Nassr Al Ittihad'a 3-1 mağlup olarak Süper Kupa'dan elendi

İLK MAÇINA ÇIKMIŞTI!

İngiltere'de aldığı 2 maçlık cezayı tamamlaması sonrası Al Nassr formasıyla ilk maçına Al Ittifak karşısında kaptan olarak çıkan Ronaldo'yu izlemek için 25 bin futbolsever tribünleri doldururken, Talisca'nın golüyle 1-0 Al Nassr'ın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Cristiano Ronaldo etkisiz bir performans sergileyerek, taraftarların beklediği oyunu ortaya koyamamıştı.

