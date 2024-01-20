Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi! Tecrübeli çalıştırıcı idmanı iki kez durdurdu...

İKİ KEZ İDMANI DURDURDU

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Ancelotti son antrenmanı kez durdurarak Arda Güler'i tebrik ettiği belirtiliyor. Eflatun-beyazlı ekibin antrenmanında iki muhteşem asist yapmayı başaran milli yıldız, İtalyan teknik direktörü etkilemeyi başardı. Şık bir topuk pasıyla yeteneğini gösteren genç futbolcu, bir diğer pozisyonda ise takım arkadaşına muhteşem bir pas atarak idmana damgasını vurdu. Eğer beklenen olursa, milli yıldızın Real Madrid'in Almeria maçında sahada olması muhtemel görünüyor.