Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi! Tecrübeli çalıştırıcı idmanı iki kez durdurdu...

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, uzun süren sakatlığının ardından süre bulmaya başlarken, takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti'yi şaşırtmaya devam ediyor.
Şu ana kadar iki kez Real Madrid forması giyen genç yıldız, adından söz ettirmeyi başarırken Arandina ve Atletico Madrid maçlarında süre almasının ardından takıma hızla adapte olmuş durumda.
Önceki transferinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Arda Güler, Kral Kupası'nda Arandina maçında sahaya çıkarak geri dönüşünü kutlamıştı. Süper Kupa yarı finalinde ikinci uzatma dakikalarında oyuna giren ancak finalde şans bulamayan Arda Güler, antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik direktör Ancelotti'nin takdirini kazanıyor.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Ancelotti son antrenmanı kez durdurarak Arda Güler'i tebrik ettiği belirtiliyor. Eflatun-beyazlı ekibin antrenmanında iki muhteşem asist yapmayı başaran milli yıldız, İtalyan teknik direktörü etkilemeyi başardı. Şık bir topuk pasıyla yeteneğini gösteren genç futbolcu, bir diğer pozisyonda ise takım arkadaşına muhteşem bir pas atarak idmana damgasını vurdu. Eğer beklenen olursa, milli yıldızın Real Madrid'in Almeria maçında sahada olması muhtemel görünüyor.