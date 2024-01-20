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  4. Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi! Tecrübeli çalıştırıcı idmanı iki kez durdurdu...

Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi! Tecrübeli çalıştırıcı idmanı iki kez durdurdu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2024 22:21 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren Arda Güler yaşadığı sakatlıklar sonrası formasına kavuşurken, genç yıldız antrenmanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Son antrenmanda Ancelotti'nin Arda'nın yaptıkları sonrası idmanı iki kez durdurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, uzun süren sakatlığının ardından süre bulmaya başlarken, takım arkadaşları ve teknik direktör Carlo Ancelotti'yi şaşırtmaya devam ediyor.

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TAKIMA ADAPTE OLDU

TAKIMA ADAPTE OLDU

Şu ana kadar iki kez Real Madrid forması giyen genç yıldız, adından söz ettirmeyi başarırken Arandina ve Atletico Madrid maçlarında süre almasının ardından takıma hızla adapte olmuş durumda.

ANCELOTTI'NİN TAKDİRİNİ KAZANDI

ANCELOTTI'NİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Önceki transferinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Arda Güler, Kral Kupası'nda Arandina maçında sahaya çıkarak geri dönüşünü kutlamıştı. Süper Kupa yarı finalinde ikinci uzatma dakikalarında oyuna giren ancak finalde şans bulamayan Arda Güler, antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik direktör Ancelotti'nin takdirini kazanıyor.

İKİ KEZ İDMANI DURDURDU

İKİ KEZ İDMANI DURDURDU

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Ancelotti son antrenmanı kez durdurarak Arda Güler'i tebrik ettiği belirtiliyor. Eflatun-beyazlı ekibin antrenmanında iki muhteşem asist yapmayı başaran milli yıldız, İtalyan teknik direktörü etkilemeyi başardı. Şık bir topuk pasıyla yeteneğini gösteren genç futbolcu, bir diğer pozisyonda ise takım arkadaşına muhteşem bir pas atarak idmana damgasını vurdu. Eğer beklenen olursa, milli yıldızın Real Madrid'in Almeria maçında sahada olması muhtemel görünüyor.

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Arda Güler son dakika ancelotti real madrid
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