Arda Güler antrenmanda Luka Modric'i çıldırttı! Real Madrid idmanında olağanüstü gol...

Real Madrid antrenmanlarında izleyenleri büyüleyen Arda Güler, bir pozisyonda Modric ile eşleşti. Müthiş bir çalımla Modric'i geçip güzel vuruş yapan Arda Güler, topu ağlarla buluşturdu. Arda'nın bu vuruşu sonrası Türk taraftarlar sosyal medya hesaplarından yorumda bulundu.

MODRIC ÖFKELENDİ

Arda Güler'in kendisini çalımlayıp harika bir gol atmasına öfkelenen Modric'in sinirlendiği kameralara yansıdı.

"LANET OLSUN!"

Arda'yı önleyemediği için kendisine kızan Modric'in, "Sol ayağını daha fazla kapatmalıydım. Lanet olsun! dediği duyuldu.

