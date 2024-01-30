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Arda Güler antrenmanda Luka Modric'i çıldırttı! Real Madrid idmanında olağanüstü gol...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 14:31 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler, antrenmanda Luka Modric'i adeta çıldırttı. Yapılan antrenmanda mükemmel bir gole imza atan Arda Güler'in şutunun ardından Modric tepki gösterdi. Antrenmanda şov yapmaya devam eden Arda Güler'in durumu ise Türk taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Daha çok maçta oynamasını isteyen Arda Güler fanları, Real Madrid'in bu tutumunu eleştirdi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid antrenmanlarında izleyenleri büyüleyen Arda Güler, bir pozisyonda Modric ile eşleşti. Müthiş bir çalımla Modric'i geçip güzel vuruş yapan Arda Güler, topu ağlarla buluşturdu. Arda'nın bu vuruşu sonrası Türk taraftarlar sosyal medya hesaplarından yorumda bulundu.

MODRIC ÖFKELENDİ

Arda Güler'in kendisini çalımlayıp harika bir gol atmasına öfkelenen Modric'in sinirlendiği kameralara yansıdı.

"LANET OLSUN!"

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Arda'yı önleyemediği için kendisine kızan Modric'in, "Sol ayağını daha fazla kapatmalıydım. Lanet olsun! dediği duyuldu.

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Arda Güler modric real madrid atan fk
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