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Arda Güler'de neler oluyor neler! Dünya rekoru kırılacak... Transfere Galatasaray damgası 'Messi'nin formasını giyecek'

10.11.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de harikalar yaratan ve gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Arda Güler için transfer iddiaları sürüyor. Birçok kulübün Fenerbahçe ile Arda Güler için görüşmek istediği bilinirken, daha önce Galatasaray'da Burak Elmas döneminde danışmanlık yapan ve şu sıralar PSG'nin sportif direktörlük görevini yürüten Luis Campos'dan da çok konuşulacak bir Arda Güler hamlesi geldiği iddia edildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Dinamo Kiev maçında takımına 1 gol 1 asistlik katkı veren genç oyuncu bu performansının ardından dev kulüplerin kendisini daha da yakından izlemesini sağladı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında Güler için Napoli iddiaları ortaya atılırken, bu kez çok daha dikkat çeken bir transfer iddiası gündemde.

Buna göre; Galatasaray'da Burak Elmas döneminde kulübe danışman olarak gelen ancak istediği ortamın oluşmadığını neden göstererek Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılan ve şu sıralar Fransız devi Paris Saint-Germain'de sportif direktörlük görevini yürüten Luis Campos'tan flaş bir hamle geldi.

Hali hazırda PSG ile beraber La Liga takımlarından Celta’nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Portekizli sportif direktörün gözü ise Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’de...

Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz gibi yıldız isimleri Fransa'ya götüren Campos'un planı ise Arda Güler’in haklarını Fenerbahçe’den almak genç oyuncuyu önce pişmesi için Celta Vigo’ya götürmek ardından da PSG’ye taşımak. Bir iki sezon içinde Lionel Messi’nin emekli olmasından sonra Fransız ekibinin 10 numaralı formasını Arda Güler’e vermek.

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

Luis Campos, Arda Güler için dünya rekoru kırmaya da hazır. Hali hazırda 18 yaşının altındaki bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini Bayern Matuys Tel’i almak için Rennes’e 20 milyon euro ödeyerek yaptı. Campos’un Tel gibi 2005 doğumlu olan Arda Güler için 25 milyon euro’luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.

JESUS: HAZIR DEĞİL

JESUS: HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Arda Güler'in henüz tam olarak hazır olmadığını düşünüyor. Genç isme zaman zaman şans veren Jesus, oyuncunun fiziksel gelişimini de yakından takip ediyor.

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