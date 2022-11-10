Arda Güler'de neler oluyor neler! Dünya rekoru kırılacak... Transfere Galatasaray damgası 'Messi'nin formasını giyecek'

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Dinamo Kiev maçında takımına 1 gol 1 asistlik katkı veren genç oyuncu bu performansının ardından dev kulüplerin kendisini daha da yakından izlemesini sağladı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında Güler için Napoli iddiaları ortaya atılırken, bu kez çok daha dikkat çeken bir transfer iddiası gündemde.
Buna göre; Galatasaray'da Burak Elmas döneminde kulübe danışman olarak gelen ancak istediği ortamın oluşmadığını neden göstererek Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılan ve şu sıralar Fransız devi Paris Saint-Germain'de sportif direktörlük görevini yürüten Luis Campos'tan flaş bir hamle geldi.
Hali hazırda PSG ile beraber La Liga takımlarından Celta’nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Portekizli sportif direktörün gözü ise Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’de...
Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz gibi yıldız isimleri Fransa'ya götüren Campos'un planı ise Arda Güler’in haklarını Fenerbahçe’den almak genç oyuncuyu önce pişmesi için Celta Vigo’ya götürmek ardından da PSG’ye taşımak. Bir iki sezon içinde Lionel Messi’nin emekli olmasından sonra Fransız ekibinin 10 numaralı formasını Arda Güler’e vermek.
Luis Campos, Arda Güler için dünya rekoru kırmaya da hazır. Hali hazırda 18 yaşının altındaki bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini Bayern Matuys Tel’i almak için Rennes’e 20 milyon euro ödeyerek yaptı. Campos’un Tel gibi 2005 doğumlu olan Arda Güler için 25 milyon euro’luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Arda Güler'in henüz tam olarak hazır olmadığını düşünüyor. Genç isme zaman zaman şans veren Jesus, oyuncunun fiziksel gelişimini de yakından takip ediyor.