Arda Güler'de neler oluyor neler! Dünya rekoru kırılacak... Transfere Galatasaray damgası 'Messi'nin formasını giyecek'

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Dinamo Kiev maçında takımına 1 gol 1 asistlik katkı veren genç oyuncu bu performansının ardından dev kulüplerin kendisini daha da yakından izlemesini sağladı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında Güler için Napoli iddiaları ortaya atılırken, bu kez çok daha dikkat çeken bir transfer iddiası gündemde.