Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

İspanya LaLiga'nın 16. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Real Madrid olurken, Madrid ekibinin ikinci golü Arda Güler'den geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz ilk yarıda pek etkili bir oyun sergilemese de 55. dakikada sahneye çıktı. Bellingham'ın orta sahadan araya pasında savunma arkasına sarkan Arda Güler, ceza yayında topla buluşarak içeri girdi.

ZOR POZİSYONDA ATTI

Arda ceza sahasında zor pozisyonda net son vuruşta topu köşeye bıraktı ve ağları havalandırmayı başardı.

KAMERALAR ANCELOTTI'YE DÖNDÜ

Arda golü atmasının hemen ardından filelerle buluşan topu alırken, topa oldukça sert bir şekilde vurdu ve havaya dikti. Güler'in bu hırsı sosyal medyada gündem olurken, kameraların o sırada Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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*(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)