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Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.12.2024 08:36
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La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona ile karşılaşırken maçın 55. dakikasında milli yıldızımız Arda Güler sahneye çıktı. Güler'in attığı golden sonra yaptığı sevinç ise gündem oldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya LaLiga'nın 16. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Real Madrid olurken, Madrid ekibinin ikinci golü Arda Güler'den geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz ilk yarıda pek etkili bir oyun sergilemese de 55. dakikada sahneye çıktı. Bellingham'ın orta sahadan araya pasında savunma arkasına sarkan Arda Güler, ceza yayında topla buluşarak içeri girdi.

ZOR POZİSYONDA ATTI

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Arda ceza sahasında zor pozisyonda net son vuruşta topu köşeye bıraktı ve ağları havalandırmayı başardı.

KAMERALAR ANCELOTTI'YE DÖNDÜ

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Arda golü atmasının hemen ardından filelerle buluşan topu alırken, topa oldukça sert bir şekilde vurdu ve havaya dikti. Güler'in bu hırsı sosyal medyada gündem olurken, kameraların o sırada Teknik Direktör Carlo Ancelotti'ye dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)

Anahtar Kelimeler:
La Liga Arda Güler son dakika ancelotti real madrid
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