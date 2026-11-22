İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay güzellik merkezi adı altında faaliyet gösteren işletmeler konusunda dikkatli olunması ve iyi araştırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

MEYDANDA YÜRÜYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre, 52 yaşındaki Luriz İ. Bakırköy Meydan'da dolaşırken yanına gelen bir anketörün teklifiyle karşılaştı. 'Fiyat sorarsan para kazanacağım' diyen gence yardımcı olmak isteyen kadın 'BB İstanbul BY' isimli güzellik merkezine yönlendirildi.

'GIDINI ALACAĞIZ' DEDİLER KREDİ ÇEKTİLER

İşletmeye giden Luriz İ. burada çalışan 2 kadının ısrarlı şekilde kampanya teklifine maruz kaldı. Cilt bakımı ve gençleşme paketlerini anlatan kadınlara işlemlerden anlamadığını söylese de ikna edemedi ve kendisine "Gıdığını alacağız, kaşlarını kaldırıp seni güzelleştireceğiz" vaadinle bulunuldu. O sırada mağdurun cep telefonunu ve şifresini alan çalışanlar, mobil bankacılığa girerek kredi çekti.

ÖNCE İMZA SONRA İĞNE

Luriz İ. ifadesinde kendisine bir kağıt imzalatıldığını ve sonrasında yüzüne buhar ve bitkisel bakım yapılıp iğne vurulduğunu söyledi.

İşletmeden ayrıldığında mobil bankacılığını kontrol eden Luriz İ. hesabından 105 bin TL kredi çekildiğini fark edince hayatının şokunu yaşadı. Luriz İ., emniyete gidip işletme sahibi ve çalışanlardan şikayetçi oldu.

AKILALMAZ SAVUNMA

İddialara ilişkin ifadesine başvurulan işletme sahibi Emirhan Ü. İse hakkındaki suçlamaları reddederek Luriz İ'nin işletmeden 1 yıllık almak üzere sözleşme imzaladığını söz konusu 105 bin liranın da bu hizmetin bedeli olduğunu ve kadının ödemeyi kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapılan suçlamalarınsa ücret iadesi için olduğunu belirtti.

KAMERALARI DEVRE DIŞI BIRAKMIŞLAR

Öte yandan, yapılan incelemelerde işletmenin ruhsatsız, çalışanların da sigortasız olduğu ortaya çıktı. Söz konusu olaya ait görüntülerin de bulunmadığı, işletmedeki kameraların kullanım dışı olduğu belirtildi.

İşletme sahibi Emirhan Ü. ile çalışanları Edanur K. (23) ve Havvanur K. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, savcılıkça 3 şüpheli hakkında TCK 158 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.