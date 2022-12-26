Arda Güler, dünya futboluna damga vurdu! En iyi 10 genç futbolcu belli oldu, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu yıldızları yıktı geçti...

Dünyadaki futbolseverlerin büyük bir zevkle oynadığı menajerlik oyunu Football Manager 2023, kasım ayında yayınlanmıştı. Geçmişten günümüze efsaneleşmiş olan oyunun sevenleri, ilk olarak favori takımlarında yer alan oyuncularının profillerine göz attı. Türkiye'de bulunan liglerdeki ekiplerin de yer aldığı oyunda Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği isim Arda Güler olmuştu.
Football Manager'de yer alan değerlere göre her sene 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncular, yaşlarına ve potansiyellerine göre bir reyting puanı alıyor ve bu genç futbolculara 'wonderkid' adı veriliyor.
En iyi 10 wonderkidi listesine Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler damga vurdu.
Güler, Real Madrid'in 35 milyon euro bonservis bedeliyle Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Endrick'in arkasında 2. sırada yer aldı.
19 yaşında - 90 puan - Barcelona
19 yaşında - 90 puan - Villareal