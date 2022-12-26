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  4. Arda Güler, dünya futboluna damga vurdu! En iyi 10 genç futbolcu belli oldu, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu yıldızları yıktı geçti...

Arda Güler, dünya futboluna damga vurdu! En iyi 10 genç futbolcu belli oldu, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu yıldızları yıktı geçti...

26.12.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Ben teknik direktör olsam' diyenlerin oynadığı dünyaca ünlü menajerlik oyunu Football Manager serisinin 2023 versiyonu, kasım ayında yayınlandı. Türkiye liglerinin de yer aldığı oyunda Arda Güler, Fenerbahçe taraftarlarını gururlandırdı. Oyunun bu seneki versiyonundaki profiliyle dikkatleri üzerine toplayan Güler, en iyi 10 genç oyuncu arasında yer aldı. 17 yaşındaki futbolcunun sıralamadaki yeri ise herkesin ilgisini çekti.

Dünyadaki futbolseverlerin büyük bir zevkle oynadığı menajerlik oyunu Football Manager 2023, kasım ayında yayınlanmıştı. Geçmişten günümüze efsaneleşmiş olan oyunun sevenleri, ilk olarak favori takımlarında yer alan oyuncularının profillerine göz attı. Türkiye'de bulunan liglerdeki ekiplerin de yer aldığı oyunda Fenerbahçeli taraftarların en çok merak ettiği isim Arda Güler olmuştu.

ARDA GÜLER DÜNYAYA DAMGA VURDU

Football Manager'de yer alan değerlere göre her sene 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncular, yaşlarına ve potansiyellerine göre bir reyting puanı alıyor ve bu genç futbolculara 'wonderkid' adı veriliyor.

En iyi 10 wonderkidi listesine Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler damga vurdu.

İKİNCİ SIRADA YER ALDI

İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Güler, Real Madrid'in 35 milyon euro bonservis bedeliyle Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Endrick'in arkasında 2. sırada yer aldı.

10: ANSU FATI

10: ANSU FATI

19 yaşında - 90 puan - Barcelona

9: YEREMY PINO

9: YEREMY PINO

19 yaşında - 90 puan - Villareal

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