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Arda Güler'e ne oldu? Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı...

07.10.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin büyük umutlar beklediği Arda Güler, AEK Larnaca maçında son dakikalarda şans buldu. Jorge Jesus'un forma şansı vermediği genç oyuncu için sarı-lacivertli taraftarların sabrı tükenmiş durumda. Portekizli çalıştırıcıyı Arda'yı oynatmadığı için eleştiride bulunan taraftarlar, "Hoca, Arda'nın kariyerini bitirdi. AEK maçında bile ilk 11 başlatmıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu. Bu olay sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Jorge Jesus'a büyük eleştiri yaptı.

"ONUN DA DAHA ÇOK OYNAYACAĞI ZAMANLAR GELECEKTİR"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından Arda Güler ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında Miha'yı bugün oynatmak aklımda vardı. Arda'yı almaya karar verdim. 17 yaşında. Taraftarlar da onun oynamasını istiyorlar, heyecanlanıyorlar. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE - AEK MAÇINDAN KARELER

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