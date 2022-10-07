Arda Güler'e ne oldu? Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu. Bu olay sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Jorge Jesus'a büyük eleştiri yaptı.

"ONUN DA DAHA ÇOK OYNAYACAĞI ZAMANLAR GELECEKTİR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından Arda Güler ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında Miha'yı bugün oynatmak aklımda vardı. Arda'yı almaya karar verdim. 17 yaşında. Taraftarlar da onun oynamasını istiyorlar, heyecanlanıyorlar. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir." ifadelerini kullandı.