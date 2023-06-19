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Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti! Öyle bir vuruş yaptı ki, rakip kaleci bakakaldı...

19.06.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeler D Grubu 4'üncü maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, inanılmaz bir gol atarak takımımızı 2-0 öne geçirdi. Arda'nın attığı bu gol ayrıca tarihe geçti. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Samsun, 27 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. Bu özel maçta millilerimiz EURO 2024 Elemelerinde Galler'i konuk etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 3-2 kazanılan Letonya maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kuntz, Letonya karşısında 11'de görev yapan Arda Güler ve Umut Nayir'in yerine Salih Özcan ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Herkes Arda Güler'i ilk 11'de beklerken genç oyuncu mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

İNANILMASI GÜÇ BİR GOL ATTI

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Dakikalar 80'i gösterdiğinde ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, düzgün ve sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. EURO 2024 Elemelerinde haftanın golüne aday olacak bir skor kaydeden Arda Güler, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇTİ

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Arda Güler, attığı bu golle, A Milli Takım tarihinde bir resmi maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

"ARDA'NIN GOLÜ GİBİ BİR GOL EN SON NE ZAMAN GÖRDÜM BİLMİYORUM"

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Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Çok mutluyuz. Samsun halkına teşekkür ederim. Onların desteğiyle daha güçlü oluyoruz. Arda'nın golü gibi bir gol en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Tebrik ederim Arda kardeşimi. Muhteşem bir goldü, süperdi." dedi.

İŞTE O GOL

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Arda Güler türkiye milli takımı a milli futbol takımı aday maçın

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