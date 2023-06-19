Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti! Öyle bir vuruş yaptı ki, rakip kaleci bakakaldı...

Samsun, 27 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yaptı. Bu özel maçta millilerimiz EURO 2024 Elemelerinde Galler'i konuk etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda 3-2 kazanılan Letonya maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Kuntz, Letonya karşısında 11'de görev yapan Arda Güler ve Umut Nayir'in yerine Salih Özcan ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Herkes Arda Güler'i ilk 11'de beklerken genç oyuncu mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

İNANILMASI GÜÇ BİR GOL ATTI

Dakikalar 80'i gösterdiğinde ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, düzgün ve sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. EURO 2024 Elemelerinde haftanın golüne aday olacak bir skor kaydeden Arda Güler, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

MİLLİ TAKIM TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler, attığı bu golle, A Milli Takım tarihinde bir resmi maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

"ARDA'NIN GOLÜ GİBİ BİR GOL EN SON NE ZAMAN GÖRDÜM BİLMİYORUM"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Çok mutluyuz. Samsun halkına teşekkür ederim. Onların desteğiyle daha güçlü oluyoruz. Arda'nın golü gibi bir gol en son ne zaman gördüm bilmiyorum. Tebrik ederim Arda kardeşimi. Muhteşem bir goldü, süperdi." dedi.