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'Arda Güler'i Fatih Terim'e sordum' dedi! Terim'den Jesus'a göndermeli yanıt "Şimdiye kadar..."

30.03.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun çok şeyler beklediği genç oyuncu Arda Güler'in Fenerbahçe formasıyla beklenilenin altında süre alması Jesus'un eleştirilmesine neden olurken, ünlü yorumcu Sinan Engin katıldığı bir programda genç yıldız için Fatih Terim ile aralarında geçen konuşmayı açıklarken, genç oyuncuyu Sergen Yalçın ile kıyasladı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla kendisine hayran bırakan ve Türk futbolunun büyük umutlar beslediği genç oyuncu Arda Güler, milli takımda da alkış toplamaya devam ediyor.

ARDA GÜLER YORUMU

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Sarı-Lacivertliler'de zaman zaman genç oyuncuya yeteri kadar süre vermemesi nedeniyle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefi olurken, ünlü yorumcu Sinan Engin'den A Spor'da katıldığı bir programda genç oyuncuya dair dikkat çeken yorumlar geldi.

SERGEN YALÇIN İLE KARŞILAŞTIRDI

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Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in genç oyuncu için kendisine söylediği sözleri bir kez daha paylaşan Engin, Arda Güler'i Sergen Yalçın ile kıyasladı.

İŞTE SİNAN ENGİN'İN O SÖZLERİ

"SERGEN'DEN DAHA İYİ"

"SERGEN'DEN DAHA İYİ"

"Arda Güler, Sergen'in ilk başladığı dönemden daha iyi. Arda Sergen'den yetenek olarak daha önde, ama Sergen sonradan daha çok geliştirdi kendisini."

"OYNATMAK LAZIM..."

"OYNATMAK LAZIM..."

Arda bu gelişimi sağlayacak mı? Gelişime açık ama oynaması lazım. Arda'yı oynatmak lazım, şans vermek lazım. Biz bekliyoruz antrenör oynatıyor 'bak kötü oynarsan seni bir daha oynatmam' baskısında Arda... Ver formayı ona ya"

"300 KERE OYNATMIŞTIM"

"300 KERE OYNATMIŞTIM"

"Ben Fatih Terim'e sordum Arda'yı 'hocam sende olsa ne yapardın?' dedim, '300 kere oynatmıştım' dedi."

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