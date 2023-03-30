'Arda Güler'i Fatih Terim'e sordum' dedi! Terim'den Jesus'a göndermeli yanıt "Şimdiye kadar..."

Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla kendisine hayran bırakan ve Türk futbolunun büyük umutlar beslediği genç oyuncu Arda Güler, milli takımda da alkış toplamaya devam ediyor.
Sarı-Lacivertliler'de zaman zaman genç oyuncuya yeteri kadar süre vermemesi nedeniyle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefi olurken, ünlü yorumcu Sinan Engin'den A Spor'da katıldığı bir programda genç oyuncuya dair dikkat çeken yorumlar geldi.
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in genç oyuncu için kendisine söylediği sözleri bir kez daha paylaşan Engin, Arda Güler'i Sergen Yalçın ile kıyasladı.
"Arda Güler, Sergen'in ilk başladığı dönemden daha iyi. Arda Sergen'den yetenek olarak daha önde, ama Sergen sonradan daha çok geliştirdi kendisini."
Arda bu gelişimi sağlayacak mı? Gelişime açık ama oynaması lazım. Arda'yı oynatmak lazım, şans vermek lazım. Biz bekliyoruz antrenör oynatıyor 'bak kötü oynarsan seni bir daha oynatmam' baskısında Arda... Ver formayı ona ya"
"Ben Fatih Terim'e sordum Arda'yı 'hocam sende olsa ne yapardın?' dedim, '300 kere oynatmıştım' dedi."