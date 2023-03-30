'Arda Güler'i Fatih Terim'e sordum' dedi! Terim'den Jesus'a göndermeli yanıt "Şimdiye kadar..."

Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla kendisine hayran bırakan ve Türk futbolunun büyük umutlar beslediği genç oyuncu Arda Güler, milli takımda da alkış toplamaya devam ediyor.

ARDA GÜLER YORUMU

Sarı-Lacivertliler'de zaman zaman genç oyuncuya yeteri kadar süre vermemesi nedeniyle Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefi olurken, ünlü yorumcu Sinan Engin'den A Spor'da katıldığı bir programda genç oyuncuya dair dikkat çeken yorumlar geldi.

SERGEN YALÇIN İLE KARŞILAŞTIRDI

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in genç oyuncu için kendisine söylediği sözleri bir kez daha paylaşan Engin, Arda Güler'i Sergen Yalçın ile kıyasladı.

İŞTE SİNAN ENGİN'İN O SÖZLERİ