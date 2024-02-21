SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Arda Güler İspanyolları saha dışında da şaşırtmaya devam ediyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Güler İspanyolları saha dışında da şaşırtmaya devam ediyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 12:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gittiği günden bu yana beklediği forma şansını bulamazken saha dışında da gündemden düşmüyor. Arda Güler'in sosyal medyadaki sevenleri La Liga devini de şaşırtmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, istediği süreyi alamamasıyla gündeme gelirken, saha dışında da gündem olmayı sürdürüyor.

Yıldız futbolcu şu ana kadar takımda yeterince süre almamış olsa da kulübün sosyal medyasında büyük bir fark yaratmayı başardı. Arda Güler'in yer aldığı paylaşımlar diğer paylaşımlara göre çok daha fazla etkileşim aldı.

Canlı Skor

TAKIMIN EN POPÜLERİ

TAKIMIN EN POPÜLERİ

İspanyol devinin sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen paylaşımlarda en popüler isimlerden birinin Arda Güler olduğu görülüyor. Maç günleri yıldızı parlayan bir oyuncu, genç futbolcuyu geride bırakabiliyor ancak hafta arası paylaşımlarında birçok kez Türk futbolcu ilgi odağında oluyor.

TÜRK İSTİLASI

TÜRK İSTİLASI

Çoğu zaman en çok etkileşim toplayan yayınlar, Arda Güler'in yer aldığı paylaşımlar oluyor. Eflatun-beyazlı ekibin hesaplarında hemen her gün bir Arda Güler paylaşımı yapılmasına özen gösteriliyor. Özellikle Türkiye'den bu paylaşımlara büyük ilgi gösteriliyor.

3 MİLYONUN ÜZERİNDE

3 MİLYONUN ÜZERİNDE

Real Madrid’in Instagram hesabında 27 Ocak’ta Arda Güler'in ilk maçına çıktıktan sonraki konuşma videosu tam 1.5 milyon beğeniye ulaştı. Kapağında Arda Güler’in yer aldığı takımda ilk kupasını kazanan futbolcular paylaşımı da 3 milyonun üzerinde beğeni toplamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbahçe real madrid AZ transfer dönemi kulübün
En Çok Okunan Haberler
Kira vergisini vermeyene 4 ayrı ceza

Kira vergisini vermeyene 4 ayrı ceza

Asal Araştırma duyurdu! Hangi partinin hangi ilde oyu arttı, hangi ilde oyu azaldı?

Asal Araştırma duyurdu! Hangi partinin hangi ilde oyu arttı, hangi ilde oyu azaldı?

Ayhan Akman'ın oğlu gönderiliyor!

Ayhan Akman'ın oğlu gönderiliyor!

Açıklanan VAR kayıtları olay oldu! "Konuşmalara müdahaleler yapılmış"

Açıklanan VAR kayıtları olay oldu! "Konuşmalara müdahaleler yapılmış"

Acun Ronaldinho'yu açıkladı, F.Bahçeli taraftarlar ayaklandı! Kampanya başlattılar

Acun Ronaldinho'yu açıkladı, F.Bahçeli taraftarlar ayaklandı! Kampanya başlattılar

Ahmet Çakar'dan tarihe geçecek itiraf

Ahmet Çakar'dan tarihe geçecek itiraf

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.