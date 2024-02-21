Arda Güler İspanyolları saha dışında da şaşırtmaya devam ediyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, istediği süreyi alamamasıyla gündeme gelirken, saha dışında da gündem olmayı sürdürüyor.

Yıldız futbolcu şu ana kadar takımda yeterince süre almamış olsa da kulübün sosyal medyasında büyük bir fark yaratmayı başardı. Arda Güler'in yer aldığı paylaşımlar diğer paylaşımlara göre çok daha fazla etkileşim aldı.

