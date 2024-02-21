Arda Güler İspanyolları saha dışında da şaşırtmaya devam ediyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, istediği süreyi alamamasıyla gündeme gelirken, saha dışında da gündem olmayı sürdürüyor.
Yıldız futbolcu şu ana kadar takımda yeterince süre almamış olsa da kulübün sosyal medyasında büyük bir fark yaratmayı başardı. Arda Güler'in yer aldığı paylaşımlar diğer paylaşımlara göre çok daha fazla etkileşim aldı.
İspanyol devinin sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen paylaşımlarda en popüler isimlerden birinin Arda Güler olduğu görülüyor. Maç günleri yıldızı parlayan bir oyuncu, genç futbolcuyu geride bırakabiliyor ancak hafta arası paylaşımlarında birçok kez Türk futbolcu ilgi odağında oluyor.
Çoğu zaman en çok etkileşim toplayan yayınlar, Arda Güler'in yer aldığı paylaşımlar oluyor. Eflatun-beyazlı ekibin hesaplarında hemen her gün bir Arda Güler paylaşımı yapılmasına özen gösteriliyor. Özellikle Türkiye'den bu paylaşımlara büyük ilgi gösteriliyor.
Real Madrid’in Instagram hesabında 27 Ocak’ta Arda Güler'in ilk maçına çıktıktan sonraki konuşma videosu tam 1.5 milyon beğeniye ulaştı. Kapağında Arda Güler’in yer aldığı takımda ilk kupasını kazanan futbolcular paylaşımı da 3 milyonun üzerinde beğeni toplamıştı.