SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid'i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist...

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Bu sezon Mbappe ile birlikte Real Madrid'in en iyi oyuncusu konumunda bulunan Arda Güler yine müthiş bir asist yaparak derbiye damga vurdu. Yaptığı asistin ardından Atletico ağlarına bir de gol gönderen Arda Güler, takımını 1-0'lık mağlubiyetten 2-1'lik skora taşıdı.

Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid'i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist...
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Atletico Madrid-Real Madrid derbisinde Mbappe ile Arda Güler işbirliği yine ortaya çıktı. Bu sezon en iyi anlaşan ikili olarak gösterilen Mbappe-Arda Güler işbirliği yine müthiş bir gole sahne oldu.

ARDA GÜLER ASİST, MBAPPE GOL

Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist... 1

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Real Madrid, Atletico Madrid ağlarına Arda Güler'in asistiyle müthiş bir gol attı. Mbappe ile eşitliği yakalayan Real Madrid'de büyük sevinç yaşandı.

ARDA GÜLER ATLETICO'YU TEK BAŞINA YIKIYOR!

Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist... 2

Mbappe'ye yaptığı asist sonrası bir de gol atan Arda Güler, takımını 2-1 öne geçirdi.

MBAPPE İLE ARDA İŞBİRLİĞİ

Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist... 3

Bu sezon birçok kez yaşanan Mbappe-Arda Güler işbirliği, Atletico Madrid maçında da ortaya çıktı. Çok iyi anlaştıkları bilinen ikilinin yaptığı paslar Real Madrid taraftarı tarafından ayakta alkışlandı.

İŞTE ARDA'NIN GOLÜ
Canlı Skor

Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid'i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist... G1
Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid'i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist... G2
Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid'i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist... G3
Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid'i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist... G4
Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid'i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist... G5
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.