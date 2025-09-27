Arda Güler, Madrid derbisinde Real Madrid'i tek başına taşıyor! Bir gol bir de asist...

Atletico Madrid-Real Madrid derbisinde Mbappe ile Arda Güler işbirliği yine ortaya çıktı. Bu sezon en iyi anlaşan ikili olarak gösterilen Mbappe-Arda Güler işbirliği yine müthiş bir gole sahne oldu.

ARDA GÜLER ASİST, MBAPPE GOL

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Real Madrid, Atletico Madrid ağlarına Arda Güler'in asistiyle müthiş bir gol attı. Mbappe ile eşitliği yakalayan Real Madrid'de büyük sevinç yaşandı.

ARDA GÜLER ATLETICO'YU TEK BAŞINA YIKIYOR!

Mbappe'ye yaptığı asist sonrası bir de gol atan Arda Güler, takımını 2-1 öne geçirdi.

MBAPPE İLE ARDA İŞBİRLİĞİ

Bu sezon birçok kez yaşanan Mbappe-Arda Güler işbirliği, Atletico Madrid maçında da ortaya çıktı. Çok iyi anlaştıkları bilinen ikilinin yaptığı paslar Real Madrid taraftarı tarafından ayakta alkışlandı.

İŞTE ARDA'NIN GOLÜ