Arda Güler neler yaptı neler! Santiago Bernabeu tribünleri şaştı kaldı, taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı

İspanya La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Real Madrid sahsında Cadiz'i konuk etti. Karşılaşma öncesi teknik direktör Carlo Ancelotti Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağını açıklarken bu açıklama Türk futbolseverleri de oldukça heyecanlandırmıştı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler henüz karşılaşmanın ilk dakikalarında harika işlere imza atmaya başladı.

RAKİPLERİ BİR BİR ÇALIMLADI

Maçın 4. dakikasında orta sahada topla buluşan Güler, rakipleri bir bir çalımlarken büyük alkış topladı ve sosyal medyada da gündem oldu.

TÜM STAT ŞAŞTI KALDI

Karşılaşmanın 20. dakikasında bu kez sağ tarafta topla buluşan milli yıldız harika bir vücut çalımıyla iki rakibini birden oyundan düşürmeyi başardı ve Santiago Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırmayı başardı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)

