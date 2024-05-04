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  4. Arda Güler neler yaptı neler! Santiago Bernabeu tribünleri şaştı kaldı, taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı

Arda Güler neler yaptı neler! Santiago Bernabeu tribünleri şaştı kaldı, taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 17:58
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La Liga'nın 34. haftasında oynanan Real Madrid-Cadiz mücadelesine ilk 11'de başlayan Arda Güler ilk dakikadan itibaren muhteşem işlere imza atarken, Santiago Bernabéu'daki tribünler yıldız ismi ayakta alkışladı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Real Madrid sahsında Cadiz'i konuk etti. Karşılaşma öncesi teknik direktör Carlo Ancelotti Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağını açıklarken bu açıklama Türk futbolseverleri de oldukça heyecanlandırmıştı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler henüz karşılaşmanın ilk dakikalarında harika işlere imza atmaya başladı.

RAKİPLERİ BİR BİR ÇALIMLADI

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Maçın 4. dakikasında orta sahada topla buluşan Güler, rakipleri bir bir çalımlarken büyük alkış topladı ve sosyal medyada da gündem oldu.

TÜM STAT ŞAŞTI KALDI

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Karşılaşmanın 20. dakikasında bu kez sağ tarafta topla buluşan milli yıldız harika bir vücut çalımıyla iki rakibini birden oyundan düşürmeyi başardı ve Santiago Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırmayı başardı.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)

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4. DAKİKADAKİ POZİSYON

4. DAKİKADAKİ POZİSYON


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