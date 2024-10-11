Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Tribünler coştu! ''Rakibinin onuruyla oynadı...''

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadelede dakikalar 38'i gösterdiğinde Arda Güler rakip ceza sahası içerisinde attığı çalım taraftarı ayağa kaldırdı.
Yunus Akgün'nün içeri çevirdiği ortada ceza sahasında topla buluşan Arda Güler rakibiyle bire bir kaldı. Genç yıldızın rakibine attığı çalım taraftarı ayağa kaldırırken sosyal medyada da gündem oldu.
Genç futbolcu, rakibini ekarte ederek topu içeri çevirdi. Yunus Akgün'nün dokunduğu topa rakip savunma oyuncusu çizgide müdahale etti.