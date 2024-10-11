SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Tribünler coştu! ''Rakibinin onuruyla oynadı...''

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Tribünler coştu! ''Rakibinin onuruyla oynadı...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.10.2024 22:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler'in ceza sahası içerisinde rakibini ekarte etmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadelede dakikalar 38'i gösterdiğinde Arda Güler rakip ceza sahası içerisinde attığı çalım taraftarı ayağa kaldırdı.

ARDA GÜLER'İN MUHTEŞEM ÇALIMI

Screenshot_8

Screenshot_10

Yunus Akgün'nün içeri çevirdiği ortada ceza sahasında topla buluşan Arda Güler rakibiyle bire bir kaldı. Genç yıldızın rakibine attığı çalım taraftarı ayağa kaldırırken sosyal medyada da gündem oldu.

ASİST YAPIYORDU

Screenshot_11

Genç futbolcu, rakibini ekarte ederek topu içeri çevirdi. Yunus Akgün'nün dokunduğu topa rakip savunma oyuncusu çizgide müdahale etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İŞTE O ÇALIMA GELEN YORUMLAR

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Arda Güler
En Çok Okunan Haberler
Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı

Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia: "O parayı savunmada kullanmayacaklar..."

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia: "O parayı savunmada kullanmayacaklar..."

Taraftarları kızdıracak Osimhen sözler

Taraftarları kızdıracak Osimhen sözler

İngiltere'den Bright Osayi-Samuel açıklaması

İngiltere'den Bright Osayi-Samuel açıklaması

Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı!

Avrupa'nın en yaşlı ligleri açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.