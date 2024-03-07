SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Arda Güler oynamadı, Ancelotti ve öğrencileri ıslıklandı: Büyük öfke! Tur geldi ama Real Madrid taraftarının protestosu damga vurdu

Arda Güler oynamadı, Ancelotti ve öğrencileri ıslıklandı: Büyük öfke! Tur geldi ama Real Madrid taraftarının protestosu damga vurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.03.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında Real Madrid ve Manchester City, Leipzig ve Kopenhang'ı eleyerek adlarını çeyrek finale yazdırdı. City, kendi evinde rahat turlarken, Santiago Bernabeu'daki mücadeleye protestolar damga vurdu. Arda Güler'in kulübede tamamladığı maçta ortaya konulan futbol Real Madrid taraftarını kızdırdı. Carlo Ancelotti ve öğrencileri kendi taraftarlarınca ıslıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Gece oynanan Manchester City-Kopenhag ve Real Madrid-Leipzig maçları sonrası çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Real Madrid ve Manchester City ilk maçlarda kazandıkları avantajları kullanarak çeyrek finalist olmayı başardı. İngiliz devi City, kendi evinde rahat turlarken, Real Madrid zor anlar yaşadı. Maç boyunca kendi sahasında kötü bir performans ortaya koyan İspanyol ekibi, taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı karşılaşmada, Carlo Ancelotti ve öğrencileri kendi taraftarları tarafından ıslıklandı.

Canlı Skor

SON ŞAMPİYON CITY, RAHAT TURLADI

SON ŞAMPİYON CITY, RAHAT TURLADI

Kopenhag'ı ilk maçta Danimarka 3-1 mağlup eden Manchester City, evinde de hata yapmadı. Rakibini aynı skorla 3-1 mağlup eden son şampiyon, adını çeyrek finale yazdırdı.

Ev sahibi takım, 5. dakikada Akanji ile öne geçerken 9. dakikada Alvarez'in golüyle rahatladı.

Kopenhag, 29. dakikada Elyounoussi'nin golüyle farkı 1'e indirse de son sözü 45. dakikada golcü futbolcu Haaland söyledi.

MANCHESTER CITY'DEN TARİHİ BAŞARI: BİR İLK OLDU!

MANCHESTER CITY'DEN TARİHİ BAŞARI: BİR İLK OLDU!

Manchester City, Avrupa kupaları tarihinde üst üste 9 iç saha maçında 3 ve 3'ten fazla gol atmayı başaran ilk takım oldu.

REAL MADRID ZORLANDI AMA HATA YAPMADI

REAL MADRID ZORLANDI AMA HATA YAPMADI

Bir diğer son 16 turu mücadelesinde Real Madrid ise deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Milli futbolcu Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı mücadele sonrası Carlo Ancelotti'nin öğrencileri çeyrek finale yükselmeyi başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler manchester city real madrid UEFA ligi da,
En Çok Okunan Haberler
Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

Uzak durulması gereken erkek isimlerini açıkladı

İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, fark açıldı!

İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, fark açıldı!

FIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildi

FIFA'dan Süper Lig ekibi hakkında karar! Transfer yasağı getirildi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiler

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiler

Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."

Arda Turan kendini efsane olarak gördüğü kulübü açıkladı! "Şüphesiz ki Galatasaray'da doğdum ama..."

Neuer tarihe geçti, Harry Kane'den rekor!

Neuer tarihe geçti, Harry Kane'den rekor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.