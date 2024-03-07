Arda Güler oynamadı, Ancelotti ve öğrencileri ıslıklandı: Büyük öfke! Tur geldi ama Real Madrid taraftarının protestosu damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Gece oynanan Manchester City-Kopenhag ve Real Madrid-Leipzig maçları sonrası çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Real Madrid ve Manchester City ilk maçlarda kazandıkları avantajları kullanarak çeyrek finalist olmayı başardı. İngiliz devi City, kendi evinde rahat turlarken, Real Madrid zor anlar yaşadı. Maç boyunca kendi sahasında kötü bir performans ortaya koyan İspanyol ekibi, taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı karşılaşmada, Carlo Ancelotti ve öğrencileri kendi taraftarları tarafından ıslıklandı.



