Arda Güler oynamadı, Ancelotti ve öğrencileri ıslıklandı: Büyük öfke! Tur geldi ama Real Madrid taraftarının protestosu damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Gece oynanan Manchester City-Kopenhag ve Real Madrid-Leipzig maçları sonrası çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Real Madrid ve Manchester City ilk maçlarda kazandıkları avantajları kullanarak çeyrek finalist olmayı başardı. İngiliz devi City, kendi evinde rahat turlarken, Real Madrid zor anlar yaşadı. Maç boyunca kendi sahasında kötü bir performans ortaya koyan İspanyol ekibi, taraftarının tepkisiyle karşılaştı. Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı karşılaşmada, Carlo Ancelotti ve öğrencileri kendi taraftarları tarafından ıslıklandı.
Kopenhag'ı ilk maçta Danimarka 3-1 mağlup eden Manchester City, evinde de hata yapmadı. Rakibini aynı skorla 3-1 mağlup eden son şampiyon, adını çeyrek finale yazdırdı.
Ev sahibi takım, 5. dakikada Akanji ile öne geçerken 9. dakikada Alvarez'in golüyle rahatladı.
Kopenhag, 29. dakikada Elyounoussi'nin golüyle farkı 1'e indirse de son sözü 45. dakikada golcü futbolcu Haaland söyledi.
Manchester City, Avrupa kupaları tarihinde üst üste 9 iç saha maçında 3 ve 3'ten fazla gol atmayı başaran ilk takım oldu.
Bir diğer son 16 turu mücadelesinde Real Madrid ise deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Milli futbolcu Arda Güler'in yedek kulübesinde tamamladığı mücadele sonrası Carlo Ancelotti'nin öğrencileri çeyrek finale yükselmeyi başardı.