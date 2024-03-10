Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı! Rakip kaleciyi çalımlayarak muazzam bir şekilde bitirdi...

Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 90. dakikada oyuna dahil olan Arda'nın golü sosyal medyada gündeme oturdu. Real Madrid'in 4-0'lık galibiyetinden çok Arda Güler'in golü konuşuldu.

UZATMALARDA OYUNA GİRDİ

Ancelotti'nin 90. dakikada oyuna almasıyla birlikte sahaya giren Arda Güler, ceza sahası önünde aldığı topu ağlarla buluşturdu. Rakip kaleciyi de geçen milli oyuncumuz muazzam bir gol atarak Real Madrid kariyerinde defteri açmış oldu.

GOL SEVİNCİ AYRI KONUŞULDU

Arda Güler'in yaptığı gol sevinci İspanyolları hayran bıraktı. Kendine has bir şekilde sevinen Arda Güler'in hareketi şimdiden ikonikleşti.

