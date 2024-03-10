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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı! Rakip kaleciyi çalımlayarak muazzam bir şekilde bitirdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 22:30
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo karşısında attı. Maçın 90. dakikasında oyuna giren Arda Güler, uzatmalar oynanırken muazzam bir gol atarak skoru 4-0'a getirdi. Ancelotti'nin mücadelenin son anlarında şans verdiği milli oyuncu bu şansı muazzam bir şekilde kullanarak Real Madrid taraftarlarını sevince boğdu

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 90. dakikada oyuna dahil olan Arda'nın golü sosyal medyada gündeme oturdu. Real Madrid'in 4-0'lık galibiyetinden çok Arda Güler'in golü konuşuldu.

UZATMALARDA OYUNA GİRDİ

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Ancelotti'nin 90. dakikada oyuna almasıyla birlikte sahaya giren Arda Güler, ceza sahası önünde aldığı topu ağlarla buluşturdu. Rakip kaleciyi de geçen milli oyuncumuz muazzam bir gol atarak Real Madrid kariyerinde defteri açmış oldu.

GOL SEVİNCİ AYRI KONUŞULDU

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Arda Güler'in yaptığı gol sevinci İspanyolları hayran bıraktı. Kendine has bir şekilde sevinen Arda Güler'in hareketi şimdiden ikonikleşti.

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