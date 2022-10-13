Arda Güler, rekorla burun buruna geldi! Maçın hakemi düdüğü çalar çalmaz bakın ne yaptı!

Jorge Jesus'un Arda Güler tercihi ilk meyvesini verdi. Ligde yedek olarak soyunan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca maçında ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerin 10 numarası maçın 45. saniyesinde inanılmaz işler yaptı.

AZ KALSIN REKOR KIRIYORDU

Arda Güler maçın 45. saniyesinde rakip ceza sahası içinde adeta topla dans etti. Defans oyuncuları arasından müthiş bir şut çıkaran Arda, takımına korner kazandırdı. Gole yaklaşan Fenerbahçe'de rekor kaçmış oldu.

EN ERKEN GOL OLARAK TARİHE GEÇECEKTİ

Arda Güler'in bu vuruşu ağlarla buluşsaydı, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde en erken golünü bulmuş olacaktı. Genç oyuncu kaçırdığı pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı. Arda Güler'i takım arkadaşları teselli etti.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)