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Arda Güler, rekorla burun buruna geldi! Maçın hakemi düdüğü çalar çalmaz bakın ne yaptı!

13.10.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ile AEK Larnaca karşı karşıya geldi. Maçın henüz 45. saniyesinde Arda Güler fırtınası esti. Rakip ceza alanında topla buluşan genç isim, defans oyuncuları arasından çıkarak muazzam bir vuruşa imza attı. Kalecinin zorlukla çeldiği top kornere çıktı. Arda Güler'in golle burun buruna gelmesi rekorları akıllara getirdi. Genç oyuncu bu golü atsaydı, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde attığı en erken gol olarak tarihe geçecekti.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus'un Arda Güler tercihi ilk meyvesini verdi. Ligde yedek olarak soyunan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca maçında ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerin 10 numarası maçın 45. saniyesinde inanılmaz işler yaptı.

AZ KALSIN REKOR KIRIYORDU

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Arda Güler maçın 45. saniyesinde rakip ceza sahası içinde adeta topla dans etti. Defans oyuncuları arasından müthiş bir şut çıkaran Arda, takımına korner kazandırdı. Gole yaklaşan Fenerbahçe'de rekor kaçmış oldu.

EN ERKEN GOL OLARAK TARİHE GEÇECEKTİ

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Arda Güler'in bu vuruşu ağlarla buluşsaydı, Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde en erken golünü bulmuş olacaktı. Genç oyuncu kaçırdığı pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşadı. Arda Güler'i takım arkadaşları teselli etti.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

İŞTE O ANLAR...

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