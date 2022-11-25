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Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için şaşırtan yorum!

25.11.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın ve milli takımın unutulmaz isimlerinden olan Arda Turan, bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na dair verdiği bir röportajda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Turan, eski takım arkadaşı Messi'li Arjantin'in Suudi Arabistan yenilgisini de değerlendirirken Messi'nin takımına çok güvenmediğini söyledi. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray altyapısından yetişerek birçok başarıya imza atan ve geçtiğimiz aylarda aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan, 2022 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini aktardı. Hürriyet'e konuşan Turan, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a yenilmesine dair de yorumda bulundu.

İŞTE ARDA TURAN'IN O SÖZLERİ

Nasıl oluyor da Suudi Arabistan, Arjantin’i, Japonya Almanya’yı yenebiliyor Arda. Benim anlayacağım şekilde madde madde açıklayabilir misin?

Dünya futbolunda, “Geçiş oyunu” dediğimiz bir gerçek var artık. Topa sahip olmaktan çok daha önemli hale geldi. Buna paralel olarak, Messi, Cristiano Ronaldo, Mpabbe gibi oyuncular dışında tüm oyuncuların fiziksel kaliteleri birbirlerine çok yaklaştı. Çok isteyen, iyi olan, rakip kim olursa olsun öne geçiyor. Takım savunmaları da bu fiziksel kalite ile birlikte çok gelişti. İlk golü atan takımlar için topun arkasına geçmek daha avantajlı hale geldi. Bununla birlikte, etkili duran top kullanma becerileri yükseldi. Ve son olarak Katar’daki iklim ve maç saatleri favori takımları daha çok etkiledi.

Şöyle diyelim; iddiası olmayan takımlarda teknik direktörler, favori takımlarda da yıldız futbolcular öne çıkıyor. Büyük takım hocalığı avantaj gibi görünse de aynı zamanda büyük bir dezavantaj. Yıldızları takım savunmasına yönlendirmek, onları çok iyi kullanabilme becerileri vs vs. Büyük takım teknik direktörlerinin büyük oyuncuları birlikte oynatabilmesi lazım.

Katar’daki yayıncılık gerçekten harika. Hele hele ofsayt kararlarındaki görüntü mükemmel; tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Ben bu teknolojinin Süper Lig’de uygulanmasını isterim. Sen ne dersin?

Elbette görsel açıdan çok keyifli. Ve olmalı da. Ben esas başka bir noktayı işaret edeceğim; adalet nasıl sağlanacaksa o teknoloji kullanılmalı. Ama Katar’da da gördük ki, faul ve penaltılarda standart olması gerekiyor. Ne yazık ki bir maçta çalınan penaltı, diğer maçta çalınmıyor.

Bir an Türk Milli Takımı’nın da Katar’da olduğunu hayal etsek? Nasıl bir sonuç bizi beklerdi? Neler yapabilirdik?

Sabit 11’imizi ve oyun sistemimizi bilmiyorum. Çünkü önemli bir değişimden geçiyor A Milli Takım. Ama orada olsaydık, 2022 Dünya Kupası’na büyük bir enerji ve renk katacağımız bir gerçek.

Lionel Messi ile Barcelona’da birlikte oynadın, aynı soyunma odasını paylaştın. Arjantin halkının ondan beklentisi çok yüksek. Suudi Arabistan yenilgisi sonrası şu an hangi ruh halindedir?

Ülkesini çok seviyor. Ama son fırsat olması onu gerginliğe sürüklüyor. Açıkçası takımına da çok güvenmiyor gibi hissediyorum. Copa Amerika’yı kazanmalarını çok istemiştim. Orada topu Di Maria ve Messi’ye geçirerek (geçiş oyunu) kazanmışlardı. Leo her zaman Leo’dur. Onun takımı her zaman favoridir.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan dünya kupası messi

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