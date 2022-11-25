Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için şaşırtan yorum!

Bir an Türk Milli Takımı’nın da Katar’da olduğunu hayal etsek? Nasıl bir sonuç bizi beklerdi? Neler yapabilirdik?

Sabit 11’imizi ve oyun sistemimizi bilmiyorum. Çünkü önemli bir değişimden geçiyor A Milli Takım. Ama orada olsaydık, 2022 Dünya Kupası’na büyük bir enerji ve renk katacağımız bir gerçek.