Arda Turan'dan sonra tarihe geçecek! Karim Benzema ile yarışan Enes Ünal'a dünya devi talip oldu!

Spor haberleri: İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal gösterdiği performansla dünyada ses getirmeye devam ediyor. Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema ile yarış halinde olan milli futbolcu için dünyaca ünlü bir kulüp harekete geçti.

ENES ÜNAL DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

JUVENTUS İSTİYOR Getafe formasıyla İspanya ve dünya futbolunun gündemine oturan Enes Ünal ile İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus'un ilgilendiği iddia edildi.

"VLAHOVIC VE MILIK'E ALTERNATİF" İspanyol basınından yer alan haberlerde, İtalya'da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Juventus'un, kadrosunda bulunan forvet oyuncuları Dusan Vlahovic ve Arkadiusz Milik ikilisine gelecek sezon için alternatif düşünmeye başladığı belirtildi.

İLK TERCİH: ENES ÜNAL "Juventus, Enes Ünal için Getafe'nin kapısını çalıyor" başlığıyla verilen haberlerde, geçen sezon ligde 16 gol atan ve bu sezon oynanan 12 maçta fileleri 4 kez havalandıran Enes'in, Juventus'un 2023-2024 sezonu öncesi transfer hazırlıklarında ilk tercihlerinden biri olduğu kaydedildi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO Milli futbolcu ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Getafe Kulübünün, 25 yaşındaki Enes'in olası bir transferi için yaklaşık 30 milyon avro bonservis bedeli istediği ileri sürüldü.