'Arda Turan, Neymar'ı dayaktan kurtardı!' PSG'nin yıldızına bayrak oyununda Türkiye gelince...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Neymar, sezona oldukça etkili bir giriş yapmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 8 gol - 6 asistlik bir performans sergilemiş ve takımının 14 golüne doğrudan katkı vermişti.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Brezilyalı yıldızın Instagram'dan yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

'BAYRAK' OYUNUNDA GÜNDEM OLDU

Arkadaşlarıyla birlikte son zamanlarda sosyal medyada yeni bir akım haline gelen bayraklardan ülke bilme oyununu oynayan Neymar, sıra kendisine geldiğinde gündeme oturacak bir harekete imza attı.

TÜRK BAYRAĞI GELİNCE...

Arkasında yastıklarla kafasına vurmak için bekleyen arkadaşlarının önüne oturan Neymar, kendisine Türk Bayrağı'nın gelmesinin ardından "Türkiye" şeklinde bağırdı ve alacağı olası darbelerden kurtuldu.

"ARDA TURAN SAYESİNDE..."

Neymar'ın Turkey yerine Türkiye diye seslenmesi sonrasında Türk futbolseverler, Sambacı'nın Barcelona'da birlikte oynadıkları Arda Turan sayesinde bu cevabı verebildiğini ifade ettiler.