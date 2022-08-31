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  4. 'Arda Turan, Neymar'ı dayaktan kurtardı!' PSG'nin yıldızına bayrak oyununda Türkiye gelince...

'Arda Turan, Neymar'ı dayaktan kurtardı!' PSG'nin yıldızına bayrak oyununda Türkiye gelince...

31.08.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Barcelona'da oynadığı dönemde Arda Turan ile birlikte forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu, arkadaşlarıyla son zamanlarda sosyal medyada yeni bir akım haline gelen "Bayrak" oyununu oynadı. Neymar, kendisine Türk Bayrağı'nın gelmesinin ardından söylemiyle gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Neymar, sezona oldukça etkili bir giriş yapmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 8 gol - 6 asistlik bir performans sergilemiş ve takımının 14 golüne doğrudan katkı vermişti.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Brezilyalı yıldızın Instagram'dan yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

'BAYRAK' OYUNUNDA GÜNDEM OLDU

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Arkadaşlarıyla birlikte son zamanlarda sosyal medyada yeni bir akım haline gelen bayraklardan ülke bilme oyununu oynayan Neymar, sıra kendisine geldiğinde gündeme oturacak bir harekete imza attı.

TÜRK BAYRAĞI GELİNCE...

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Arkasında yastıklarla kafasına vurmak için bekleyen arkadaşlarının önüne oturan Neymar, kendisine Türk Bayrağı'nın gelmesinin ardından "Türkiye" şeklinde bağırdı ve alacağı olası darbelerden kurtuldu.

"ARDA TURAN SAYESİNDE..."

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Neymar'ın Turkey yerine Türkiye diye seslenmesi sonrasında Türk futbolseverler, Sambacı'nın Barcelona'da birlikte oynadıkları Arda Turan sayesinde bu cevabı verebildiğini ifade ettiler.

NEYMAR FOTOĞRAFLARI

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