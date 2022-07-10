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Ardahan ile Kars'ta şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

10.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan ile Kars'ta şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ile Kars'ta şehit aileleri ve gaziler Kurban Bayramı'nda da unutulmadı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine ile kentteki şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Vali Öner, Kıbrıs gazisi Nedim Morkoç'u ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehit yakınları ve gazi ziyaretleri ile mutluluğunun daha da arttığını ifade eden Öner, "Bizler sizi unutmadık, unutmayacağız. Devlet olarak kapımız ve gönlümüz size her zaman açık. Şehitlerimiz, hem ebedi hayatta hem milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Allah sizlere sağlık versin. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah şahadetlerini kabul etsin." dedi.

Morkoç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bizi her zaman hatırlıyorsunuz. Bu nedenle biz de aile olarak çok mutlu oluyoruz. Allah bu devlete ve millete zeval vermesin." diye konuştu.

- Kars

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu da Arpaçay ilçesindeki şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın ailesini ziyaret edip bayramını kutladı.

Van'ın Çatak-Bahçesaray kara yolunda 2020 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Avcı'nın babaevini ziyaret eden Doğu, aileyle bir süre görüştü.

Ziyarette Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da yer altı.

Ardahan ile Kars'ta şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

Ardahan ile Kars'ta şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

Ardahan'da şehit aileleri ve gaziler bayramda da unutulmadı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

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