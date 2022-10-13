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Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

13.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüz kış, vatandaş devletin sıcak elini hissetmeli"

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdü.

Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ilçeye bağlı köylerde, 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Bu çerçevede halen evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlara İl Afet ve Acil Müdürlüğünün (AFAD) verdiği 650 çadırın kurulumu tamamlandı.

Vali Öner, vatandaşların taleplerini değerlendirmek ve yapılan çalışmaları yerinde görmek için Balçeşme köyündeki Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Ardından depremden etkilenen Küçükaltunbulak ve Koyunlu köylerinde incelemelerde bulunan Öner, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Öner, incelemeler sonrası AA muhabirine, yapılan çalışmaları daha önce olduğu gibi yine yerinde gözlemlemek için köylere geldiğini anlattı.

Vatandaşların yeni taleplerini değerlendirdiklerini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüz kış, vatandaş devletin sıcak elini hissetmeli. Biz de bunun gayretindeyiz. Çünkü yaşanan olaya ilişkin yeni talep ve öneriler geliyor, biz de bunları hızlı ve hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz."

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

- "Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüz kış, vatandaş devletin sıcak elini hissetmeli"

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerine devam etti:

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