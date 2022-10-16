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Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

16.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı ev ve ahırların hasar gördüğü, bazı yapılarda da çatlakların oluştuğu köylerde, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlar için AFAD'ın kurduğu 650 çadıra ilaveten konteyner ve çadır ahır kurma çalışmaları da devam ediyor.

Vali Öner de Afet Koordinasyon Merkezini ziyaretinin ardından Çullu ve Esenyayla köylerinde incelemelerde bulundu.

Öner, incelemelerde, depremden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerinin hızlı ve verimli karşılanması için çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirtti.

Köylerdeki son durumu aktaran Öner, "Çullu ve Esenyayla köylerimizdeki hayvan barınma çadırlarının kurulacağı alanlarda yapılan beton atma çalışmalarını denetledik. Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmanın gayretindeyiz. Bu çalışmaların tamamı buna yönelik gerçekleşiyor. Her işi hassasiyetle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Öner, depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ardahan Göle inceleme

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