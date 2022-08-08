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Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

08.08.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eşi Zehra Mine Öner ile muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıttı.

Ardahan Valiliğince Milli Egemenlik Parkı'nda aşure dağıtım programı düzenlendi.

Aşure dağıtımını eşi ile gerçekleştiren Vali Öner'e Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Sarıoğlu, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Naciye Görmez, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla Ardahan'da çeşitli noktalarda aşure dağıttıklarını belirten Öner, "İçinde bulunduğumuz ilahi bereket ve feyzin bollaştığı ay olan muharrem ayı ve bundan sonraki ayları inşallah birlik ve beraberlik içerisinde geçirmenizi diliyoruz. Tüm Ardahanlı hemşerilerimizin muharrem ayını tebrik ediyorum. Bugün sizinle birlikte olmak, sizlere aşure ikram etmek istedik. Bu etkinliklerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Buraya gelip ikramımızı tattığınız için sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öner aşure ikram ettiği vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

Ardahan Valisi Öner eşi ile vatandaşa aşure dağıttı

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