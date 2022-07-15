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Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

15.07.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında bir ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.

Bağdeşen köyünde yaşayan Kırşan Ağdaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında Ağdaş'a ait ev ile yakındaki ahır kullanılamaz hale geldi.

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü

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yangın Ardahan

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