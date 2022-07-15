Ardahan'da çıkan yangında bir ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.
Bağdeşen köyünde yaşayan Kırşan Ağdaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında Ağdaş'a ait ev ile yakındaki ahır kullanılamaz hale geldi.
Ardahan'da çıkan yangında ev ile ahır hasar gördü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz