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Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı

14.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç öğrenci tedbir amacıyla sağlık merkezine kaldırıldı

Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 ABV 352 plakalı tır ile 75 M 0487 plakalı öğrenci servis aracı, bilinmeyen nedenle Çıldır ilçe merkezindeki Aşık Şenlik heykeli kavşağında çarpıştı.

Hasarlı kazadan etkilenen 3 öğrenci tedbir amacıyla Çıldır İlçe Sağlık Merkezine kaldırıldı.

Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı

- Üç öğrenci tedbir amacıyla sağlık merkezine kaldırıldı

Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı

Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı

Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı

Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı

Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı

Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı

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Ardahan Tır kaza öğrenci servisi

Ardahan Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:41
Öğle
12:10
İkindi
15:41
Akşam
18:29
Yatsı
19:50
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

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