Ardahan'da öğrenci servis aracı ile tır çarpıştı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 ABV 352 plakalı tır ile 75 M 0487 plakalı öğrenci servis aracı, bilinmeyen nedenle Çıldır ilçe merkezindeki Aşık Şenlik heykeli kavşağında çarpıştı.

- Üç öğrenci tedbir amacıyla sağlık merkezine kaldırıldı

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