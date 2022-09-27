YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

27.09.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.

Depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı 2 evin duvarları yıkıldı.

Evindeyken depreme yakalanan ve üzerine taş parçaları düşen Bezar Çadırcı yaralandı. Çadırcı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca köyde hayvanların bulunduğu bazı ahırlar da yıkıldı.

Öte yandan köy yolundaki bazı noktalara ise sarsıntının etkisiyle kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Evinin duvarları yıkılan Mehmet Kel, AA muhabirine, hayvanlarının gelmesini beklerken depremin olduğunu belirterek "Her taraf darmadağın oldu. Gözümüz kapandı, bir şey göremedik." dedi.

Kel'in eşi Evrim Kel de oğlunu yıkılan evlerinde taşlar arasından kurtardığını anlattı.

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Ardahan Göle

Ardahan Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
04:29
Sabah
05:54
Öğle
12:05
İkindi
15:26
Akşam
18:06
Yatsı
19:26
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.