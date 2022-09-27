Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı.
Depremde, Küçük Altunbulak köyündeki taş yapılı 2 evin duvarları yıkıldı.
Evindeyken depreme yakalanan ve üzerine taş parçaları düşen Bezar Çadırcı yaralandı. Çadırcı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ayrıca köyde hayvanların bulunduğu bazı ahırlar da yıkıldı.
Öte yandan köy yolundaki bazı noktalara ise sarsıntının etkisiyle kaya parçalarının düştüğü görüldü.
Evinin duvarları yıkılan Mehmet Kel, AA muhabirine, hayvanlarının gelmesini beklerken depremin olduğunu belirterek "Her taraf darmadağın oldu. Gözümüz kapandı, bir şey göremedik." dedi.
Kel'in eşi Evrim Kel de oğlunu yıkılan evlerinde taşlar arasından kurtardığını anlattı.
Ardahan'daki depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı
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