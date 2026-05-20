Arsenal 22 yıl sonra şampiyon oldu, sosyal medya karıştı! "Bunlar bu gazla..."

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Eli Junior Kroupi’nin attığı golle geriye düşen City, 90+5’te Haaland’ın attığı golle beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmazken Manchester City, 1-1 berabere kaldı ve lider Arsenal 82 puanla; rakibinin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

22 YILLIK HASRET BİTTİ

’Topçular’ en son 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde The Invincibles (Yenilmezler) kadrosu adı verilen kadro ile şampiyon olmuştu. 22 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Arsenal, bu şampiyonluğuyla beraber 14. kez kupaya uzandı.

DURAN TOPLAR ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Arsenal bu haftaya kadar 19 maçta penaltılar hariç duran toplardan gol buldu. Bu sezon köşe vuruşlarından 18 gol bulan Kuzey Londra temsilcisi, bu alanda yeni bir rekora da imza attı.

MİKEL ARTETA 7 SEZON SONRA ŞAMPİYON

Arsenal’de 20 Aralık 2019 tarihinde göreve başlayan İspanyol teknik adam Mikel Arteta, 7. sezonunda takımının başında kupaya uzandı. Arteta yönetiminde Arsenal, Premier Lig’te 246 maç oynarken bu maçlarda 148 galibiyet, 48 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı. Bu sezon yüzde 61,4’lük galibiyet oranı yakalayan İspanyol teknik adam, Arsene Wenger dahil kulüp tarihindeki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Arsenal'in şampiyonluğunun ardından sosyal medyada da binlerce paylaşım ve yorum yapıldı.