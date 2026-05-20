19 Mayıs Survivor'dan elenen isim Lina oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Survivor’da heyecan giderek artıyor. Zorlu parkurların ardından gerçekleşen eleme düellosunda hangi yarışmacının adaya veda ettiği izleyiciler tarafından merak edilirken, ada konseyinde alınan kritik kararlar da gündeme damga vurdu. “Survivor’da kim elendi?” sorusunun yanıtı araştırılırken, 19 Mayıs 2026 tarihli son bölümde yaşanan gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Survivor eleme düellosunda yaşananlar ve gecenin öne çıkan detayları…

"OYLAMA KALDIRILDI"

Kırmızı takımdaki kadın yarışmacılar bu hafta eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Nefise, Deniz ve Lina eleme düellosunda mücadele etti. Düello oyununu kazanan Nefise eleme adayı olmaktan kurtuldu.

Kader Konseyi'nde Acun Ilıcalı oylamanın kaldırıldığını açıkladı. Bu karar bazı yarışmacıları ise şoke ederken bazı yarışmacıları mutlu etti. Ilıcalı "Adaylar kadın erkek fark etmeden ortaya çıkacak. Survivor'da yeni bir döneme giriyorsunuz" dedi.

SURVIVOR'DAN KİM GİTTİ?

Kader konseyinde Deniz ve Lina arasında oylama yapıldı.

Survivor'a veda eden isim ise Lina oldu. Lina'nın Survivor'dan elenmesi X'te de konuşuldu.

Lina hakkında çoğu seyirci "Geç bile kalındı" yorumlarında bulundu.