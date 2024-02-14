Artık İspanyollar'ın da sabrı taştı! Leipzig maçında Arda Güler'i oyuna almayan Ancelotti'ye demediklerini bırakmadılar: Bu çocuk bunu hak ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Red Bull Arena'da oynanan müsabakayı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.

İspanyol devine galibiyeti getiren golü 48. dakikada Brahim Diaz kaydederken 24 yaşındaki futbolcu son anlarda sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, bu karşılaşmada da yedek başladı ve süre alamadı.

SAKATLIK SONRASI BİLE ALMADI

Genç yıldızın süre almaması Türkiye'de Ancelotti'ye tepkilere neden olurken Leipzig maçında galibiyet golünü atan Brahim Diaz'ın sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Arda Güler yerine oyuna Lucas Vasquez'in alınması sosyal medyayı karıştırdı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Ancelotti'nin bu kararı yalnızca Türk taraftarları değil İspanyol taraftarları da ayaklandı.

