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  4. Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek! Patatesleri altı ay taze tutun

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek! Patatesleri altı ay taze tutun

18.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıdaları çöpe atmaktan hiç hoşlanmıyorsanız muhtemelen birçok sağlıklı saklama yöntemini öğrenmişsinizdir. Sırada patatesi altı ay boyunca taze tutmanın yöntemini öğrenmekte. Patates yemeklerin çoğunda yer alır. Kendi başına da sıklıkla tercih edilir. Bu yüzden patates alırken genelde bol miktarda alınır. Ancak zamanında tüketilmediğinde yeşermeye ve filizlenmeye başlar. Bu saklama yöntemi sayesinde patatesler artık altı aya kadar yeşermeyecek veya filizlenmeyecek.

Çok uzun yıllardır patatesleri serin ama karanlık bir yerde saklamanın en doğru yöntem olduğu söylendi. Eğer varsa en çok kilerde saklandı veya tezgâh altı dolaplarda yerini aldı. Ancak yapılan araştırmalarda gıda israfında patateslerin bir numaralı sebze olduğu ortaya çıktı.

PATATESLERİN ALTI AY TAZE KALMASINI SAĞLAYAN YÖNTEM

Dünyanın açlıktan kırılmasını önleyen patatesi filizlenmeden, yeşermeden veya yumuşamadan altı aya kadar dayanmasını sağlayan bir yöntem var.
Sadece İngiltere’de her yıl 5,8 milyondan fazla patates çöpe atılıyor.
Ancak yeni araştırmalar, buzdolabında saklanan patateslerin oda sıcaklığında depolamaya kıyasla üç kat daha uzun süre dayanabildiğini ve yılda 100.000 ton gıda atığı tasarrufu potansiyeline sahip olduğunu buldu.
Patatesler serin ve karanlık bir yerde birkaç aya kadar saklanabilir. Buzdolabında saklanırsa, patatesler üç kat daha uzun süre dayanabilir, yani altı aydan fazla.
Çarşıdan, pazardan veya süpermarketten patatesleri alırken poşetin içine koyarız.
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Anahtar Kelimeler:
patates
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