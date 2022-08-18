Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek! Patatesleri altı ay taze tutun

Çok uzun yıllardır patatesleri serin ama karanlık bir yerde saklamanın en doğru yöntem olduğu söylendi. Eğer varsa en çok kilerde saklandı veya tezgâh altı dolaplarda yerini aldı. Ancak yapılan araştırmalarda gıda israfında patateslerin bir numaralı sebze olduğu ortaya çıktı.

PATATESLERİN ALTI AY TAZE KALMASINI SAĞLAYAN YÖNTEM

Dünyanın açlıktan kırılmasını önleyen patatesi filizlenmeden, yeşermeden veya yumuşamadan altı aya kadar dayanmasını sağlayan bir yöntem var.

Sadece İngiltere’de her yıl 5,8 milyondan fazla patates çöpe atılıyor.

Ancak yeni araştırmalar, buzdolabında saklanan patateslerin oda sıcaklığında depolamaya kıyasla üç kat daha uzun süre dayanabildiğini ve yılda 100.000 ton gıda atığı tasarrufu potansiyeline sahip olduğunu buldu.

Patatesler serin ve karanlık bir yerde birkaç aya kadar saklanabilir. Buzdolabında saklanırsa, patatesler üç kat daha uzun süre dayanabilir, yani altı aydan fazla.