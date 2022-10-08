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Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

08.10.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.

Odanın kongre salonunda gerçekleştirilen seçimlerde, 5 meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla mevcut başkan Seçkin Kurt ile Ahmet Özçelik'in başkanlık ettiği iki ayrı listeler yarıştı.

Artvin Merkez Seçim Kurulu'nun gözetiminde yapılan seçimlerde, mevcut başkan Kurt’un listesi 5 meslek grubunda da sandıktan birinci çıktı.

Sandıklarda oy sayımının ardından konuşma yapan Seçkin Kurt, Artvin'e yakışır bir şekilde demokratik bir ortamda güzel bir seçim yaşadıklarını belirterek, oy kullanan herkese teşekkür etti.

Artvin iş dünyasının seçimlerinin güzel bir atmosferde tamamlanmasından dolayı son derece mutlu olduğunu aktaran Kurt, şunları söyledi:

"Yüzde 80'in üzerinde bir katılım oldu. Buraya gelip oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy vermek kutsaldır. Seçimlerde yarıştığım Ahmet ağabeyime de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir seçim kampanyası süreci yaşadık. Buradaki sonuç Artvin iş dünyasına hayırlı olacak. Artvin iş dünyası kazanacak."​​​​​​​

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

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