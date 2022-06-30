Artvin'de "41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nde boğa güreşleri başladı

ARTVİN (AA) - Artvin'de bu yıl 41'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamında boğa güreşleri gerçekleştirildi.

Şehir merkezine 8 kilometre mesafede 1200 rakımlı Kakfasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen ve 4 gün sürecek güreşlerin ilk gününde, yıldızlar kategorisinde boğaların ağırlıklarına göre "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş boğa" boylarında daha önce hiçbir festivalde güreşmemiş 46 boğa ilk defa arenaya çıkarak kıyasıya mücadele etti.

Her yaş grubundan çok sayıda kişinin izlediği güreşlerde, vatandaşlar boğalarının lehine tezahüratta bulundu.

Yıldızlar kategorisinde arenaya çıkarak boylarında dereceye giren boğa sahiplerine toplam 70 bin lira ödül verildi.

"Büyük orta" boyunda şampiyon olan "Ceko" isimli boğanın sahibi Ayhan Kırçiçek, AA muhabirine, arenaya çıktığı ilk boğasıyla şampiyon olduğu için son derece mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Kırçiçek, 6 aydır bir bebek gibi boğasının peşinde gezdiğini anlatarak, "Her gün spor yaptırdım. Yemesine içmesine her şeyine dikkat ettim. Emeğimin karşılığını aldım. Çok mutluyum. Nefesim yettiğince boğa besleyip, güreşlere katılacağım." dedi.

Kucağında bebeğiyle tribünde güreşleri takip eden boğa sahibi Esra Yorulmaz ise iki yıldır boğacılık yaptığını, bugün de bir boğasının arenada güreştiğini belirtti.

Boğa beslemenin meşakkatli bir iş olmasına rağmen bu işi çok severek yaptığını dili getiren Yorulmaz, "İnşallah zahmetlerimizin karşılığını arenada güzel bir güreşle alırız." diye konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesinde okuyan Melike Topaloğlu da okulların bitmesine rağmen boğa güreşlerini izlemek için memleketi İstanbul'a gitmediğini söyledi.

Topaloğlu, boğa güreşlerini ilk defa izlediğini ve çok keyif aldığını, fırsat buldukça bundan sonra da izleyeceğini ifade etti.