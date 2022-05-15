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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can'ın sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısını bulmuş"

15.05.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can'ın sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu gündem oldu. 21 yaşındaki Can Aslantuğ'un sevgilisini görenler "Arzum Onan'ın aynısı" yorumları yaptı. Arzum Onan ise iddialara göre bu konuda "Biz benzetmiyoruz" dedi.

Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu Arzum Onan'a benzerliğiyle gündemde. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can sevgilisinin evinde aile arasında gerçekleşen partiye katıldı. Lal Gümüşçüoğlu, doğum gününde çekilen fotoğrafları, "Mutlu 22..." notuyla Instagram'dan yayınladı.

Takipçileri Gümüşçüoğlu 'nun paylaşımı sonrası Arzum Onan'a benzetilme yorumları yağdı. Kullanıcılar, "Vallahi Arzum Onan sandım", "Annesinin aynısın bulmuş", "Gülüşleri çok benziyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Arzum Onan ise bu konuda "Biz ve yakın çevremiz pek benzetmiyoruz ama sade ve doğal ben de öyleydim onun yaşlarında belki renkler biraz diye" yanıt verdi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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