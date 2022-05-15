Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can'ın sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısını bulmuş"

Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu Arzum Onan'a benzerliğiyle gündemde. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can sevgilisinin evinde aile arasında gerçekleşen partiye katıldı. Lal Gümüşçüoğlu, doğum gününde çekilen fotoğrafları, "Mutlu 22..." notuyla Instagram'dan yayınladı.

Takipçileri Gümüşçüoğlu 'nun paylaşımı sonrası Arzum Onan'a benzetilme yorumları yağdı. Kullanıcılar, "Vallahi Arzum Onan sandım", "Annesinin aynısın bulmuş", "Gülüşleri çok benziyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Arzum Onan ise bu konuda "Biz ve yakın çevremiz pek benzetmiyoruz ama sade ve doğal ben de öyleydim onun yaşlarında belki renkler biraz diye" yanıt verdi.