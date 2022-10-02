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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can sevgilisiyle poz verdi! "Kız arkadaşın annene benziyor"

02.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu'nu görenler kendini tutamadı. Kimi Can Aslantuğ'un sevgilisini Arzum Onan'a benzetirken kimi ise "Birbirinize benziyorsunuz" yorumları yaptı.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin çocukları Can Aslantuğ da anne-babası gibi özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Can Aslantuğ sosyal medyada ise zaman zaman sevgilisiyle pozlarını paylaşıyor.

Yakışıklılığı ile dikkat çeken Can Aslantuğ son olarak sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile teknede çekilen bir pozunu paylaştı. Can Aslantuğ'un sevgilisini herkes annesi Arzum Onan'a benzetti.

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"Kız arkadaşın annene benziyor" yorumları kadar Lal'i Can Aslantuğ'a da benzetenler oldu.

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Arzum Onan daha önce oğlunun sevgilisinin kendisine benzetilmesine dair "Biz ve yakın çevremiz pek benzetmiyoruz ama sade ve doğal ben de öyleydim onun yaşlarında" demişti.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ Can Aslantuğ sevgilisi
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