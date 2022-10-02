Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can sevgilisiyle poz verdi! "Kız arkadaşın annene benziyor"

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin çocukları Can Aslantuğ da anne-babası gibi özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Can Aslantuğ sosyal medyada ise zaman zaman sevgilisiyle pozlarını paylaşıyor.

Yakışıklılığı ile dikkat çeken Can Aslantuğ son olarak sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile teknede çekilen bir pozunu paylaştı. Can Aslantuğ'un sevgilisini herkes annesi Arzum Onan'a benzetti.

"Kız arkadaşın annene benziyor" yorumları kadar Lal'i Can Aslantuğ'a da benzetenler oldu.

Arzum Onan daha önce oğlunun sevgilisinin kendisine benzetilmesine dair "Biz ve yakın çevremiz pek benzetmiyoruz ama sade ve doğal ben de öyleydim onun yaşlarında" demişti.