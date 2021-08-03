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Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

03.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalması nedeniyle öldüğü belirlendi

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Asi Nehri'nin geçtiği Antakya Köprüsü altındaki su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Bölgeden numune alındı.

İlk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalmasına bağlı öldüğü belirlendi.

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

- İlk bulgulara göre, balıkların sudaki oksijen azalması nedeniyle öldüğü belirlendi

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Asi Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
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