Aşılamada "kırmızı" kategorideki Şanlıurfa'da öğrencilere "aşı olun" çağrısı

YASİN DİKME - Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecinde 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, aşılama oranının artırılması amacıyla liselerde çalışma başlatıldı.

Kovid-19 aşı haritasında iki doz aşılamada yüzde 46,5 ile kırmızı kategoride yer alan Şanlıurfa'da, aşılama oranının artırılması için Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Hedef kitlede gençlerin yer aldığı kentte, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü liselerde aşılama çalışması başlattı.

Okullarda öğrencileri aşı hakkında bilgilendiren sağlık ekipleri, isteyen öğrencileri velilerinden alınan izin doğrultusunda aşılıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, kentteki aşılama oranını artırmak için tüm kamu personelinin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Aşılama oranında Şanlıurfa'nın sıkıntılı bir noktada olduğunu belirten Gülüm, şöyle konuştu:

"Aşı oranı düşük olan illerin ödediği bedeli, özellikle temmuz ve ağustos ayında yüksek hasta sayılarıyla gördük. Önümüzde sonbahar ve kış ayları var. Kasım ve aralık aylarında önceki deneyimlerimize göre tekrar bir atak ihtimali var. Bugün yapılan aşıların kasım ve aralık ayları için de koruyucu olacağını biliyoruz. Şanlıurfa, Türkiye'nin genç nüfusuna sahip illerin başında geliyor. Bizi zorlayan oranlar da burada. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle bu oranı oluşturan lise öğrencilerimize sınıf sınıf eğitimler vermeye başladık. Verilen eğitimin ardından velilerden alınan izinle gençlerimizi aşılamaya başladık."

Gülüm, öğrencilerin bu çalışmaya ciddi ilgi gösterdiğini, bundan mutluluk duyduklarını aktararak, çalışmanın kentteki bütün liselerde devam edeceğini ifade etti.

"Özellikle 40 ve 25 yaş altındaki aşı oranımızda ciddi anlamda düşüklük var. Gençlerde düşük olan aşılama oranını liselerde aşı çalışmasıyla yükselteceğiz inşallah." diyen Gülüm, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

- "Kentte kapanan okulumuz bulunmuyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt da salgın sürecinde eğitim ve öğretimin yüz yüze devam etmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Eğitim ve öğretimin aksamaması için okullardaki tedbirleri sıkı uyguladıklarını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Okullarımızın temizliği, maske ve mesafe gibi konularda öğrencilerimiz bilinçlendi. Şu ana kadar kapanan okulumuz yok, şükürler olsun. Çocuklarımıza salgın bulaşmadan bu tür tedbirlerin alınması bizi mutlu ediyor. Bu süreçte okullarımızın kapanmadan eğitimin devam etmesi eğitim ve öğretim yönünden büyük bir kazanç. Aşılama çalışmalarının liselere kadar getirilmesi bizi mutlu ediyor. Çalışmayla, isteyen öğrencilerimiz aşı olabilecek. İnşallah bu süreç, hiçbir şekilde okulların kapanmasına sebebiyet vermeksizin tamamlanır. Bu tedbirlerin çok faydalı olacağına inanıyoruz. Aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz."

TOBB Fen Lisesi'nde eğitim gören ikiz kardeşler Jinda ve Hivda Kutlu, aşı yaptırarak, gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.